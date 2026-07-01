Thu Huyền sẽ đại diện nhan sắc Việt tham dự Miss Heritage Global 2026

Tối qua, ngày (30/6), Tổ chức Miss Heritage Global 2026 tại Việt Nam chính thức công bố và trao sash Miss Heritage Vietnam 2026 – Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026 cho Trần Thị Thu Huyền, khởi đầu hành trình lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thu Huyền (sinh năm 2006, Hà Tĩnh) sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo 85-62-90cm. Hiện cô làm việc trong lĩnh vực kế toán, đồng thời theo đuổi đam mê diễn xuất. Dù còn trẻ, Thu Huyền đã ghi dấu ấn qua nhiều sân chơi sắc đẹp và tài năng như: Á khôi Nét đẹp Sinh viên tỉnh Bình Dương 2025, Quán quân Đại sứ Thương hiệu - The New Iconic 2025, Top 20 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Á hậu Hoa hậu Sinh viên Hòa Bình Việt Nam 2025.

Ngoài vẻ đẹp hiện đại, Thu Huyền còn được ghi nhận bởi tinh thần cầu tiến, tự tin cùng mong muốn góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc Việt Nam thông qua hoạt động cộng đồng.

Trưởng Ban tổ chức Miss Heritage Global 2026 tại Việt Nam, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Future Star World, ông Võ An Nguyên cho biết: “Miss Heritage Vietnam không chỉ là một danh hiệu sắc đẹp mà còn là sứ mệnh gìn giữ, kết nối và lan tỏa giá trị di sản Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Chúng tôi tin Trần Thị Thu Huyền sẽ viết nên một hành trình truyền cảm hứng bằng tri thức, bản lĩnh và lòng tự hào dân tộc.”

Thu Huyền nhận cash từ tổ chức Miss Heritage Global 2026 tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Theo kế hoạch, vào tháng 8/2026, Thu Huyền sẽ chính thức tham gia cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026 - Miss Heritage Global (Edition 7) được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 7-13/8, với các hoạt động chính diễn ra tại thành phố Đà Nẵng và cố đô Huế. Đây là lần đầu tiên sự kiện nhan sắc quốc tế này đăng cai tổ chức ở châu Á.

Cuộc thi dự kiến quy tụ đại diện từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, là dịp để các thí sinh cùng giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương, thúc đẩy giao lưu, quảng bá du lịch và tăng cường kết nối giữa các nền văn hóa.

Việc công bố hôm nay không chỉ là dấu mốc mới của cá nhân Trần Thị Thu Huyền mà còn thể hiện nỗ lực của ban tổ chức trong việc xây dựng một sân chơi đề cao giá trị di sản, bản sắc văn hóa và vai trò của người phụ nữ trong gìn giữ, lan tỏa những giá trị bền vững của mỗi quốc gia.

Theo thư xác nhận chính thức từ Nhà sáng lập cuộc thi quốc tế Miss Heritage Global, ông Ronald Tisauke, Trần Thị Thu Huyền được được phép sử dụng danh hiệu Miss Heritage Vietnam 2026 tham gia các hoạt động chính thức thuộc hệ thống Miss Heritage Global theo điều lệ, quy định của tổ chức quốc tế và theo đúng pháp luật Việt Nam./.

Dàn mỹ nhân quốc tế sẽ “đổ bộ” Đà Nẵng dự thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu Kết hợp giữa sắc đẹp, văn hóa và các hoạt động cộng đồng đầy cảm hứng, Miss Heritage Global 2026 giống như một “lễ hội quốc tế,” nơi Việt Nam có cơ hội tỏa sáng trên bản đồ sắc đẹp toàn cầu.

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