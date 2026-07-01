Trải nghiệm tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc vào tháng Bảy có gì thú vị?

Chuỗi hoạt động tháng Bảy với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống” cùng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa sẽ diễn ra từ hôm nay, ngày 1/7 tới hết ngày 31/7, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Các hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” đền ơn, đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, cống hiến, hi sinh của các anh hùng liệt sỹ và những người có công với đất nước hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đặc biệt, các hoạt động góp phần mang đến sân chơi ngày Hè cho thanh thiếu niên do chính chủ thể văn hóa giới thiệu gắn với đời sống hoạt động hằng ngày; tăng cường trải nghiệm, tương tác, thực hành di sản văn hóa dân gian truyền thống, đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa các giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, quảng bá hình ảnh văn hóa của Hà Nội nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Theo đó, du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, dân ca, dân vũ, nghi thức, lễ hội, các loại hình diễn xướng dân gian, nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian và ẩm thực của nhiều dân tộc.

Mỗi điểm làng là một hoạt động trải nghiệm, tương tác cùng du khách, các chủ thể văn hóa tham gia vào quá trình tạo sản phẩm, thao tác cùng nhau và sẽ có quà mang về. Trong quá trình cùng tạo nên các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được nghe kể về đời sống văn hóa, những câu chuyện gắn với cộng đồng dân tộc để du khách hiểu hơn giá trị truyền thống các tộc người cũng như giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, khát khao tìm hiểu, trải nghiệm của giới trẻ.

Các hoạt động gắn với cộng đồng dân tộc tại Làng giúp du khách hiểu hơn giá trị truyền thống các tộc người. (Ảnh minh họa: Thanh Hà/TTXVN)

Ngoài ra, chương trình còn có không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dành cho các gia đình và học sinh với nhiều trò chơi dân gian như đánh chắt, chơi chuyền, ô ăn quan, cờ ca rô, tô màu tranh về các dân tộc, cùng các hoạt động ngoài trời như đánh đu, bập bênh.

Dịp cuối tuần sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, như tái hiện nghi lễ thay đổi bàn thờ gia tiên của đồng bào dân tộc Tày - đây là tín ngưỡng dân gian truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Tày. Nghi lễ này còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống hiếu kính tổ tiên, gắn kết các thành viên trong gia đình và cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Đáng chú ý, Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) của đồng bào Khmer sẽ được tái hiện, là nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam tông với các nghi lễ tụng kinh, cúng dường, thọ trai và cầu chúc bình an. Năm nay, hoạt động được kết hợp với lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, góp phần lan tỏa đạo lý tri ân và giá trị nhân văn sâu sắc.

Chương trình dân ca dân vũ “Dấu ấn màu hoa đỏ,” “Âm vang nguồn cội” sẽ biểu diễn các tiết mục ca, múa, nhạc, trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian... giới thiệu nét văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với Đảng, với Bác Hồ, về lòng biết ơn nguồn cội, uống nước nhớ nguồn, tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Hoạt động tháng Bảy có sự tham gia của hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer), cùng sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố có đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng)./.

Trình diễn múa ngựa giấy của người dân tộc Nùng Dín (Mường Khương, Lào Cai), tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều hoạt động tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam Với sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc, các hoạt động tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc VN không chỉ mang ý nghĩa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tạo không gian giao lưu văn hóa.