Tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Mỹ trên nhiều lĩnh vực

Từ ngày 28-30/6, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã có chuyến thăm, làm việc tại bang Minnesota.

Chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ với chính quyền sở tại, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và cộng đồng người Việt Nam tại bang, qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và bang Minnesota trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có các cuộc tiếp kiến Thống đốc bang Tim Walz, Chủ tịch lâm thời Hạ viện bang John Huot, Thượng nghị sỹ bang Susan Pha, người đứng đầu các cơ quan Ngoại giao; Việc làm và Phát triển Kinh tế bang Minnesota.

Thống đốc Tim Walz cùng các nghị sỹ và lãnh đạo các sở/ngành bang khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ y tế, giáo dục, phát triển hạ tầng và kết nối doanh nghiệp.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Toạ đàm với 3 tổ chức xúc tiến kinh tế hàng đầu của bang Minnesota. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại các cuộc làm việc, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mà bang Minnesota có thế mạnh và cũng là ưu tiên phát triển của Việt Nam hiện nay như thương mại, nông nghiệp, công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời đề nghị bang tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Minnesota, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và thúc đẩy thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của bang Minnesota và Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, Đại sứ chủ trì tọa đàm với 3 tổ chức xúc tiến kinh tế hàng đầu của bang Minnesota gồm Tổ chức Hợp tác kinh tế khu vực Minneapolis-St. Paul mở rộng, Phòng Thương mại Khu vực Minneapolis, Phòng Thương mại Khu vực Saint Paul với sự tham dự của các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, y tế, công nghệ và dịch vụ (Hiệp hội Đậu tương Minnesota, công ty Ecolab... ).

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam và Minnesota có nhiều thế mạnh bổ trợ, khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển chuỗi cung ứng.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ và đại diện Tập đoàn Becamex Việt Nam đã giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội hợp tác tại Việt Nam. Các hiệp hội và doanh nghiệp Minnesota đánh giá Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, bày tỏ quan tâm mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ y tế, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, quản lý nước và phát triển khu công nghiệp.

Doanh nghiệp đồng thời kiến nghị Việt Nam tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ sinh thái tuần hoàn, trong đó, đặc biệt chú ý đến đảm bảo nhu cầu năng lượng, nước sạch, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng (thứ 2, từ trái sang) tiếp kiến Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong thời gian ở Minnesota, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng đến thăm Trung tâm Sáng tạo của Công ty 3M và trụ sở Medtronic, hai doanh nghiệp lớn của bang đang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Hai doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và thiết bị y tế.

Trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ đã thăm và làm việc với Đại học Minnesota, một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Mỹ. Hai bên trao đổi về tiềm năng tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Minnesota với Việt Nam.

Trong trao đổi với đại diện Chương trình tiếng Việt và Di sản tiếng Việt thuộc Trung tâm Ngôn ngữ của Trường Khoa học xã hội và nhân văn Đại học Minnesota, Đại sứ đánh giá cao nỗ lực gìn giữ và quảng bá tiếng Việt trong cộng đồng. Nhân dịp này, Đại sứ đã trao tặng giáo trình tiếng Việt cùng các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa Việt Nam cho Trung tâm Ngôn ngữ của trường.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và đoàn thăm làm việc tại Đại học Minnesota và trao tặng giáo trình tiếng Việt cùng các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa Việt Nam cho Trung tâm Ngôn ngữ của trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Về công tác cộng đồng, Đại sứ đã gặp Giáo sư Yang Dao và đại diện cộng đồng người H’Mông tại Minnesota, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Đại diện cộng đồng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước và mong muốn tiếp tục đóng góp vào quan hệ Việt Nam-Mỹ cũng như sự phát triển của quê hương. Bên lề chuyến công tác, đại diện Đại sứ quán cũng đến thăm một số cơ sở kinh doanh và cộng đồng người Việt tại thành phố Saint Paul.

Minnesota là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Trung Tây nước Mỹ, nổi bật về công nghiệp chế tạo, công nghệ y tế, nông nghiệp, khoa học đời sống và đổi mới sáng tạo.

Quan hệ kinh tế giữa bang Minnesota và Việt Nam ngày càng phát triển, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 800 triệu USD trong năm 2025. Bang Minnesota đồng thời là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ, trong đó có các doanh nghiệp đã có nhiều năm đầu tư và hợp tác hiệu quả với Việt Nam như 3M, Medtronic, Cargill, Ecolab...

Cộng đồng người Việt tại Minnesota có khoảng hơn 33.000 người, tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị Minneapolis-Saint Paul, có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, xã hội của bang./.

Việt Nam và Mỹ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trong các cuộc gặp với quan chức Mỹ, bà Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ và mong muốn hai bên duy trì hoạt động tiếp xúc cấp cao.

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