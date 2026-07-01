Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ giới hạn chi tiêu tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bãi bỏ các giới hạn về số tiền mà các đảng chính trị được phép chi tiêu để phối hợp với các ứng cử viên tranh cử, mang lại một chiến thắng pháp lý quan trọng cho đảng Cộng hòa, vốn cho rằng các quy định này vi phạm Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ.

Phán quyết với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống đã xóa bỏ các giới hạn đối với chi tiêu phối hợp giữa chính đảng và ứng cử viên. Thẩm phán Brett Kavanaugh cho rằng các giới hạn đối với chi tiêu vận động tranh cử của các đảng theo Đạo luật Chiến dịch Bầu cử Liên bang (Federal Election Campaign Act) đã "tất yếu hạn chế quyền tự do ngôn luận của các đảng chính trị," qua đó vi phạm Tu chính án thứ Nhất.

Ông cũng nhấn mạnh rằng phán quyết này "đối xử bình đẳng với tất cả các đảng chính trị." Theo ông, quyết định sẽ cho phép tất cả các đảng chính trị-bao gồm Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC), các ủy ban vận động tranh cử của Thượng viện và Hạ viện cũng như các đảng và tổ chức chính trị khác-tham gia tự do hơn vào tiến trình chính trị và phối hợp chặt chẽ hơn với các ứng cử viên của mình.

Theo giới quan sát, quyết định này có thể làm thay đổi đáng kể cách thức chi tiêu giữa hai đảng, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo truyền hình. Việc cho phép các đảng chi tiêu không giới hạn để phối hợp với ứng cử viên có thể giúp đảng Cộng hòa tận dụng tốt hơn mức giá quảng cáo truyền hình ưu đãi, từ đó thu hẹp lợi thế tương đối mà đảng Dân chủ đang có.

Trong khi đó, các lãnh đạo ủy ban của đảng Dân chủ chỉ trích đây là "một chiến thắng dành cho các tỷ phú tài trợ và các nhóm lợi ích."

Sau phán quyết, Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh quyết định này trên mạng xã hội Truth Social, gọi đây là một thắng lợi lớn cho đảng Cộng hòa và Tu chính án Thứ nhất.

Trong khi đó, bất đồng nội bộ đảng Cộng hòa lại đang cản trở hoạt động của Hạ viện Mỹ khi 14 nghị sỹ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ bỏ phiếu chống một thủ tục nghị viện, khiến chương trình làm việc của Hạ viện bị đình trệ nhằm gây sức ép buộc Thượng viện xem xét dự luật SAVE America Act về cải cách bầu cử.

Với kết quả 198 phiếu thuận và 224 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã không thông qua được quy tắc xem xét một loạt dự luật. Việc này khiến nhiều dự luật quan trọng, trong đó có Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), chưa thể được đưa ra thảo luận.

Nhóm nghị sỹ phản đối, do Hạ nghị sỹ Anna Paulina Luna (bang Florida) dẫn đầu, cho rằng ban lãnh đạo đảng Cộng hòa cần áp dụng các biện pháp mạnh hơn để buộc Thượng viện đưa SAVE America Act ra biểu quyết.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông đã đề xuất gắn SAVE America Act vào NDAA nhằm tăng khả năng được Thượng viện thông qua. Tuy nhiên, các nghị sỹ bảo thủ muốn dự luật được đưa vào dưới dạng một tu chính án hoặc điều khoản bắt buộc, đồng thời cho rằng phương án hiện nay chưa tạo đủ sức ép đối với Thượng viện, nơi dự luật vẫn chưa được xem xét do vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Johnson cho rằng việc tiếp tục ngăn chặn chương trình nghị sự của Hạ viện là không cần thiết và có thể ảnh hưởng đến các ưu tiên lập pháp của đảng Cộng hòa trước kỳ nghỉ Quốc khánh 4/7.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi các nghị sỹ Cộng hòa chấm dứt bất đồng nội bộ và tập trung thúc đẩy các dự luật trọng điểm của chính quyền.

Theo giới quan sát, diễn biến trên cho thấy những chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa vẫn tiếp diễn, trong bối cảnh ban lãnh đạo Hạ viện đang nỗ lực hoàn tất các chương trình lập pháp về quốc phòng, an ninh biên giới và cải cách bầu cử trước khi Quốc hội bước vào kỳ nghỉ Hè./.

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