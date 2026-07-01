Lầu Năm Góc thành lập Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng mới

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 30/6 công bố thành lập Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng (Defense Policy Board) với thành phần mới, đánh dấu bước hoàn tất quá trình cải tổ hệ thống các hội đồng cố vấn của Lầu Năm Góc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Chiến tranh cho biết cựu Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người từng giữ vai trò quan trọng trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng.

Cựu Thượng nghị sỹ Norm Coleman (bang Minnesota) giữ chức Phó Chủ tịch.

Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng là một trong những cơ quan tư vấn quan trọng của Lầu Năm Góc, có nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị độc lập về chính sách quốc phòng, chiến lược an ninh quốc gia và các vấn đề quân sự đối với ban lãnh đạo Bộ Chiến tranh.

Việc thành lập hội đồng mới diễn ra sau khi Bộ trưởng Hegseth, hồi tháng 4/2025, quyết định giải thể toàn bộ thành viên của hàng chục hội đồng cố vấn thuộc Lầu Năm Góc để tiến hành rà soát toàn diện hoạt động của các cơ quan này.



Theo bản ghi nhớ khi đó, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Joe Kasper được giao thực hiện cuộc rà soát kéo dài 45 ngày nhằm đánh giá mức độ đóng góp của các hội đồng đối với hoạt động của Bộ Quốc phòng và sự phù hợp với mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump về việc "khôi phục tinh thần chiến binh" trong quân đội Mỹ.

Sau quá trình đánh giá, Bộ Chiến tranh đã chính thức tái lập Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng và bổ nhiệm 15 thành viên, gồm các cựu quan chức chính phủ, cựu nghị sỹ, sỹ quan quân đội nghỉ hưu, doanh nhân, học giả và chuyên gia an ninh.



Ngoài Chủ tịch Robert Lighthizer và Phó Chủ tịch Norm Coleman, hội đồng còn có nhiều nhân vật đáng chú ý như nhà đầu tư công nghệ Marc Andreessen; chuyên gia chính sách đối ngoại Michael Anton; cựu Hạ nghị sỹ Mike Garcia; chuyên gia về Trung Quốc Michael Pillsbury; Đô đốc nghỉ hưu Charles Richard, nguyên Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ; cùng một số học giả, luật sư và chuyên gia quốc phòng khác.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, các thành viên hội đồng sẽ phục vụ với tư cách cố vấn độc lập, cung cấp các đánh giá và khuyến nghị về các vấn đề chiến lược, quốc phòng và an ninh quốc gia, nhưng không tham gia vào quá trình hoạch định hay thực thi chính sách của chính phủ.



Giới quan sát nhận định việc bổ nhiệm nhiều nhân vật từng tham gia chính quyền Tổng thống Trump hoặc có quan điểm bảo thủ phản ánh định hướng của Bộ trưởng Hegseth trong việc xây dựng đội ngũ cố vấn phù hợp với ưu tiên chiến lược của chính quyền hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực cạnh tranh với Trung Quốc, hiện đại hóa quân đội và củng cố năng lực răn đe của Mỹ./.

Lầu Năm góc giới hạn quyền tiếp cận Văn phòng báo chí đối với giới truyền thông Ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ định văn phòng báo chí của bộ là khu vực mật. Quy chế này đồng nghĩa với việc các nhà báo sẽ bị giới hạn quyền tiếp cận tòa nhà.

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