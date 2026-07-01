Mercosur thúc đẩy hội nhập Nam Mỹ

Ngày 30/6, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 68 khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã khai mạc tại thành phố Luque, Paraguay, trong bối cảnh các nước thành viên vừa thúc đẩy chương trình hội nhập kinh tế, vừa đối mặt với những thách thức về thiên tai và an ninh khu vực.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, mở đầu hội nghị, nguyên thủ các nước thành viên Mercosur đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela tuần trước, đồng thời cam kết phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này.



Trong phát biểu khai mạc, Tổng thống Paraguay Santiago Peña, nước sắp chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Mercosur cho Uruguay, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng giữa các thành viên khi triển khai Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Mercosur – Liên minh châu Âu (EU), được ký hồi tháng 1 và hiện vẫn chờ các nước EU phê chuẩn đầy đủ.

Ông Peña cho rằng việc phân bổ hạn ngạch xuất khẩu ưu đãi sang thị trường EU đang tạo ra những bất bình đẳng, khiến Paraguay chịu nhiều bất lợi. Theo ông, nếu Mercosur muốn tạo dựng uy tín trên trường quốc tế thì trước hết phải bảo đảm sự công bằng trong nội khối.



Bên cạnh thương mại, các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định ủng hộ chính phủ Bolivia trước những bất ổn chính trị và kinh tế kéo dài trong nước.

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz cảm ơn sự đoàn kết của các nước thành viên và cho biết quốc gia này vẫn đang đối mặt với nhiều sức ép đối với trật tự thể chế.



Trong bài phát biểu, Tổng thống Chile José Antonio Kast, là khách mời của hội nghị, kêu gọi các nước Nam Mỹ tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo khu vực đang phải đối mặt với một “trận động đất thầm lặng” mang tên tội phạm có tổ chức, bao gồm ma túy, buôn người, buôn lậu vũ khí, rửa tiền và khai thác khoáng sản trái phép.



Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cũng cho rằng cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước trong khu vực.



Được thành lập năm 1991, Mercosur hiện gồm Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Bolivia. Hội nghị lần này cũng dự kiến thông qua việc khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác kinh tế của khối.

Tổng thống Argentina Javier Milei đã hủy tham dự vào phút chót do tình hình chính trị trong nước sau khi Chánh Văn phòng Nội các từ chức vì bê bối bị cáo buộc làm giàu bất chính./.

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