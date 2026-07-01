Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ đạo luật cấm vận động viên chuyển giới thi đấu

Ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép các bang duy trì các đạo luật cấm học sinh và sinh viên chuyển giới nữ tham gia các đội thể thao nữ tại trường học và đại học công lập, đánh dấu quyết định đầu tiên của cơ quan tư pháp cao nhất nước này về vấn đề vận động viên chuyển giới trong thể thao học đường.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phán quyết được thông qua với tỷ lệ 6-3, giữ nguyên hiệu lực các đạo luật của bang Idaho và West Virginia, đồng thời được dự báo sẽ tác động tới các đạo luật tương tự tại hơn 20 bang.

Trong ý kiến đa số, Thẩm phán Brett Kavanaugh cho rằng các bang có quyền phân chia các đội thể thao theo giới tính sinh học nhằm bảo đảm tính công bằng và an toàn trong thi đấu.

Tòa kết luận các đạo luật này không vi phạm Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ cũng như Mục 9 (Title IX) của Đạo luật Sửa đổi Giáo dục năm 1972. Tuy nhiên, quyết định không buộc các bang đang cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu theo bản dạng giới phải thay đổi chính sách hiện hành.



Vụ kiện do hai vận động viên chuyển giới Lindsay Hecox (Idaho) và Becky Pepper-Jackson (West Virginia) khởi xướng. Các nguyên đơn cho rằng các quy định trên mang tính phân biệt đối xử, trong khi chính quyền hai bang khẳng định mục tiêu là bảo vệ quyền lợi của các vận động viên nữ.



Giới quan sát nhận định phán quyết là thắng lợi pháp lý quan trọng đối với các bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, đồng thời phù hợp với chủ trương của Tổng thống Donald Trump về việc hạn chế vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ. Ngoài ra, quyết định này dự báo có thể tạo tiền lệ mở rộng các hạn chế đối với người chuyển giới trên toàn nước Mỹ./.

Chính quyền Mỹ “ nín thở” chờ đợi loạt phán quyết của Tòa án Tối cao Các vụ việc đang chờ phán quyết tập trung vào các lĩnh vực di trú, tổ chức bộ máy liên bang, bầu cử, quyền sở hữu súng và chính sách đối với người chuyển giới.