Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tổ chức đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa

Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đảng Cộng hòa sẽ tổ chức một đại hội toàn quốc tại thành phố Dallas (bang Texas) vào tháng 9 tới.

Nếu diễn ra, đây sẽ là kỳ đại hội bất thường, khi được tổ chức trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ thay vì theo thông lệ 4 năm một lần.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump muốn củng cố vị thế của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Theo thông lệ, hai chính đảng của Mỹ là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thường tổ chức đại hội toàn quốc trước các cuộc bầu cử tổng thống diễn ra 4 năm/lần.

Theo đó, lẽ ra kỳ đại hội toàn quốc kế tiếp sẽ được tổ chức vào năm 2028. Tuy nhiên, trong một tuyên bố bất ngờ, Tổng thống Donald Trump thông báo đảng Cộng hòa sẽ tổ chức thêm một đại hội tại thành phố Dallas (bang Texas) vào tháng 9, tức chỉ hai tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà nhiều thành viên đảng này lo ngại có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: “Đây sẽ là sự kiện tuyệt vời! Chưa từng có tiền lệ và sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử thực sự.” Ông cũng cho biết Dallas sẽ là tâm điểm vào ngày 9 và 10/9, khi nước Mỹ tôn vinh đất nước, các thành tựu và tương lai tươi sáng.

Theo giới quan sát, ông Trump hiện tập trung nhiều hơn vào cuộc bầu cử giữa kỳ trong bối cảnh lo ngại tỷ lệ ủng hộ thấp liên quan đến các vấn đề như xung đột với Iran ở khu vực Trung Đông và chi phí sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Cộng hòa.

Trong các chiến dịch hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Cộng hòa vừa có thêm một lợi thế khi Tòa án Tối cao Mỹ trước đó cùng ngày ra phán quyết bãi bỏ các giới hạn về mức chi tiêu mà các đảng chính trị được phép phối hợp với ứng cử viên tranh cử.

Theo giới quan sát, quyết định này có thể làm thay đổi đáng kể cách thức chi tiêu của hai đảng, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo truyền hình.

Việc cho phép các đảng chi tiêu không giới hạn khi phối hợp với ứng cử viên được cho là có thể giúp đảng Cộng hòa tận dụng tốt hơn mức giá quảng cáo truyền hình ưu đãi, qua đó thu hẹp lợi thế tương đối mà đảng Dân chủ đang có./.

Ứng viên được ông Trump hậu thuẫn thắng lớn trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa Hàng loạt ứng cử viên được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ngày 19/5 tại Kentucky, Pennsylvania, Alabama và Georgia.

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