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Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 các môn, các địa phương có điểm trung bình cao nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Hà Nội đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất và nhiều điểm 10 nhất môn Tiếng Anh.

Đúng 8h ngày 1/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Môn Toán, tỉnh Ninh Bình đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất và Hà Nội đứng top đầu trong 10 tỉnh/thành phố có nhiều điểm 10 nhất.

Ở môn Văn, tỉnh Ninh Bình đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất. Dưới đây là 10 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Văn cao nhất nước trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Môn Vật Lí, tỉnh Hà Tĩnh đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất và Hà Nội đứng top đầu trong 10 tỉnh/thành phố có nhiều điểm 10 nhất.

Ở môn Hóa học, tỉnh Hà Tĩnh đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất. Dưới đây là 10 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Hóa học cao nhất nước trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Ở môn Sinh học, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất. Dưới đây là 10 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Sinh học cao nhất nước trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Môn Tin học, tỉnh Hà Tĩnh đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất và Hà Nội đứng top đầu trong 10 tỉnh/thành phố có nhiều điểm 10 nhất.

Ở môn Địa lí, tỉnh Ninh Bình đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất. Dưới đây là 10 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Địa lí cao nhất nước trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Môn Lịch Sử, tỉnh Phú Thọ đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất và Hà Nội đứng top đầu trong 10 tỉnh/thành phố có nhiều điểm 10 nhất.

Ở môn Công nghệ-Công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất. Dưới đây là 10 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Công nghệ-Công nghiệp cao nhất nước trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Ở môn Công nghệ-Công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất. Dưới đây là 10 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Công nghệ-Công nghiệp cao nhất nước trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Môn Tiếng Anh, Hà Nội đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất và top đầu trong 10 tỉnh/thành phố có nhiều điểm 10 nhất.

Ở môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất. Dưới đây là 10 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cao nhất nước trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
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