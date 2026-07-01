Một số điểm mới của Luật Dân số có hiệu lực từ ngày 1/7/2026

Luật Dân số năm 2025 quy định quyền quyết định sinh con, hỗ trợ tài chính, nghỉ thai sản và ưu tiên nhà ở cho gia đình có nhiều con, có hiệu lực từ 1/7/2026.

Luật Dân số năm 2025 (Luật số 113/2025/QH15) vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 10/12/2025 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo Luật dân số, mỗi cá nhân, cặp vợ chồng có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, thu nhập và nuôi dạy con trên cơ sở bình đẳng.

Luật cũng quy định nhiều biện pháp để duy trì mức sinh thay thế: Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con; Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên.../.