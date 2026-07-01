Thời tiết 1/7: Bắc Bộ mưa lớn, dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 1/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Trong khi đó trên biển, một vùng áp thấp có khả năng tiến vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo vùng áp thấp có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm 1/7, từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long; phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: gió Nam đến Đông Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 1,5m.

Cảnh báo ngày 2/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3,0-5,0m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo một số khu vực Bắc Bộ, từ sáng sớm đến đêm 1/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi đặc biệt to trên 200mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1. Từ ngày 2/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần, trong khi khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng tăng mưa vào chiều và tối.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.

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