Quy định về hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định này quy định về hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với đơn vị sự nghiệp công lập.

Các loại công việc thực hiện ký kết hợp đồng

Nghị định quy định cụ thể các loại công việc thực hiện ký kết hợp đồng và hình thức hợp đồng, loại hợp đồng, gồm:

1. Công việc thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức, bao gồm:

- Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm quản lý (Thực hiện ký kết hợp đồng lao động);

- Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ (Thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động phù hợp với tính chất và đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ của công việc);

- Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm hỗ trợ (Thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động, trong đó ưu tiên ký kết hợp đồng dịch vụ).

2. Công việc phục vụ cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức, bao gồm:

- Lái xe, bảo vệ;

- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của đơn vị;

- Công việc phục vụ khác do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Các công việc này thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với tổ chức. Trường hợp không có tổ chức cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu hoặc có tổ chức cung cấp dịch vụ nhưng không thỏa thuận được nội dung thì thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động đối với cá nhân.

Giờ học của giáo viên và học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Nghị định nêu rõ các công việc trên được ký kết hợp đồng bằng văn bản; trường hợp ký kết thông qua phương tiện điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hợp đồng phải căn cứ vào tính chất nhiệm vụ (đột xuất, kế hoạch hằng năm, dài hạn hoặc ngắn hạn), nhu cầu sử dụng nhân lực, điều kiện kinh phí thực hiện nhiệm vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng ký kết hợp đồng

1. Đối với các công việc ở vị trí việc làm quản lý:

- Chuyên gia, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ;

- Luật gia, luật sư giỏi, nhà khoa học có chuyên môn sâu trong lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ;

- Người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm phù hợp với sự phát triển của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối với các công việc ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ:

- Ký hợp đồng với các đối tượng quy định nêu trên để thực hiện công việc của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ;

- Người có kinh nghiệm, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ và đã từng triển khai trực tiếp các nhiệm vụ cụ thể có tính chất tương tự;

- Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ;

- Pháp nhân, cá nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng dịch vụ.

3. Đối với các công việc phục vụ cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức:

- Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của công việc phục vụ;

- Pháp nhân, cá nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng dịch vụ.

Ảnh minh họa.

Thẩm quyền ký kết hợp đồng

1. Đối với vị trí việc làm quản lý

- Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định ký kết hợp đồng để thực hiện công việc của vị trí việc làm là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định ký kết hợp đồng hoặc phân cấp, ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng để thực hiện công việc của vị trí việc làm cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng để thực hiện công việc của vị trí việc làm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Việc ký kết hợp đồng đối với công việc phục vụ cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng hoặc giao cho người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc ký kết hợp đồng.

Các trường hợp không ký kết hợp đồng

Nghị định quy định, không ký hợp đồng đối với các trường hợp sau đây:

Người đang là cán bộ, công chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; người đã thôi việc, nghỉ hưu thuộc đối tượng chưa được ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Người bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực; người có xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; người bị mất năng lực hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

Người có quan hệ là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột với người có thẩm quyền ký hợp đồng.

Không ký kết hợp đồng để thực hiện công việc liên quan đến an ninh quốc gia, bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026./.

Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn tất sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3/2026 Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ ngành, địa phương tiến hành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành nhiệm vụ này ngay trong quý 3/2026.