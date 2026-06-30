Nghệ An: Đạn cối dưới chân cầu Chợ Cầu không còn khả năng gây sát thương

Ngày 30/6, lãnh đạo xã Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận lực lượng chức năng vừa tiến hành thu hồi an toàn số lượng đạn cối và lựu đạn được người dân phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 29/6, khi di chuyển qua cầu Chợ Cầu - cây cầu nối liền hai xã Yên Trung và Nghi Lộc, người dân đã nhìn thấy nhiều vật thể lạ giống đạn cối nằm lộ thiên ở mép sông, ngay dưới chân cầu. Sự việc đã được người dân trình báo lên chính quyền địa phương.

Qua công tác kiểm tra chuyên môn, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số đạn cối là vật liệu phục vụ trong các đợt diễn tập quân sự đều đã được tháo ngòi nổ, không còn khả năng gây sát thương nguy hiểm.

Theo đại diện chính quyền địa phương, khu vực dưới chân cầu Chợ Cầu trước đây luôn trong tình trạng ngập nước sâu nên số vật liệu trên bị che khuất.

Thời gian gần đây, mực nước sông xuống thấp kỷ lục mới khiến các vật thể này lộ ra ngoài.

Hiện toàn bộ số đạn cối và lựu đạn nói trên đã được cơ quan chức năng thu hồi và xử lý theo đúng quy định./.

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