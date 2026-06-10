Quảng Trị: Xử lý hai quả bom lớn được phát hiện tại khu vực đông người qua lại

Sáng 10/6, đại diện Nhóm cố vấn bom mìn (MAG) cho biết, đơn vị vừa xử lý an toàn hai quả bom lớn (mỗi quả nặng 227kg) được phát hiện tại các khu vực có đông người qua lại ở tỉnh Quảng Trị gồm: Khu vực sông Son thuộc xã Phong Nha và một mỏ đất tại xã Bố Trạch.

Theo đó, quả bom đầu tiên được phát hiện dưới lòng sông Son, cách bến thuyền du lịch ở xã Phong Nha (Quảng Trị) khoảng 150m.

Quả bom do một gia đình kinh doanh homestay phục vụ khách du lịch trong khu vực phát hiện. Sau đó, người dân đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, đội xử lý bom mìn của MAG đã triển khai lực lượng đến hiện trường, xử lý an toàn quả bom để vận chuyển đi tiêu hủy.

Tiếp đó, MAG cũng tiếp nhận thông tin về một quả bom lớn được phát hiện tại mỏ đất ở xã Bố Trạch (Quảng Trị). Quả bom được một công nhân vận hành máy xúc tại công trường phát hiện trong quá trình thi công.

Sau khi nhận được tin báo, MAG đã cử lực lượng đến hiện trường và xác định, quả bom có bán kính sát thương khoảng 1km. Đội xử lý bom mìn đã xử lý và vận chuyển an toàn quả bom đi tiêu hủy.

Theo đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Bố Trạch, khu vực phát hiện bom có khoảng 10 công nhân làm việc thường xuyên, đồng thời nằm gần đường Hồ Chí Minh và nút giao cao tốc Bắc-Nam.

Việc xử lý kịp thời quả bom đã góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động sản xuất, giao thông trong khu vực.

Đại diện MAG cho biết, từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã tiêu hủy 2.155 vật liệu nổ trong các nhiệm vụ khẩn cấp do cộng đồng báo cáo, trong đó có 12 quả bom lớn.

Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong việc phát hiện, thông báo kịp thời các vật thể nguy hiểm, góp phần giảm thiểu rủi ro từ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh./.

Chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép khắc phục hậu quả bom mìn với phát triển bền vững Chính phủ Việt Nam đã triển khai một cách tiếp cận dài hạn thông qua Chương trình Hành động Bom mìn Quốc gia, lồng ghép công tác này vào các chiến lược phát triển ở cấp quốc gia và địa phương.