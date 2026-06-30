Quảng Ninh công bố quy hoạch chiến lược, hướng tới trung tâm đô thị quốc gia

Ngày 30/6, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh, đặc biệt là Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075. Đồng thời, địa phương này cũng chính thức đón nhận Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Giữa tháng 6/2026, tỉnh Quảng Ninh đón nhận tin vui khi các cơ quan chức năng từ Trung ương, đến địa phương thông qua các quy hoạch chiến lược của tỉnh.

Cụ thể, ngày 16/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 23/NQ-Hội đồng Nhân dân về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075; ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký Quyết định số 1026/QĐ-BXD công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh có một bộ quy hoạch chiến lược tổng thể với định hướng vươn lên thành một trung tâm đô thị quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đồ án quy hoạch lần này chính là bước kiến tạo để mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và vươn tầm quốc tế; đồng thời tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một đô thị bình yên, xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, quy hoạch mới đánh dấu bước chuyển tư duy đột phá của Quảng Ninh, từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian liên kết, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển xanh, thông minh, từ khai thác lợi thế đơn ngành sang huy động tổng hợp các giá trị biển đảo, biên giới, di sản và đổi mới sáng tạo.

Trao các quyết định phê duyệt quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Không gian phát triển của đô thị Quảng Ninh sẽ được tổ chức theo cấu trúc cốt lõi bao gồm: 3 hành lang phát triển (Hành lang đô thị ven biển; hành lang biển đảo; Hành lang vành đai núi), 4 vùng kinh tế-xã hội (Vùng đô thị phía Tây, vùng đô thị phía Đông, vùng đô thị biển đảo, vùng đồi núi phía Bắc) và 5 trung tâm động lực phát triển (Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Quảng Yên, Quần thể Di sản Yên Tử-vịnh Hạ Long).

Trong số đó, đô thị được định hình theo mô hình đa cực, lấy con người và di sản (như Vịnh Hạ Long, quần thể danh thắng Yên Tử) làm trung tâm.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để đưa Quảng Ninh phát triển xứng tầm, thúc đẩy cả vùng và vươn ra quốc tế, tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đó là, quản lý và thực hiện quy hoạch tốt, chú trọng chiến lược sử dụng đất đô thị hiệu quả, bảo đảm quỹ đất cho hạ tầng xanh và không gian công cộng; ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình phát triển đô thị vừa ban hành.

Bên cạnh đó, xây dựng các đề án đô thị thông minh, tăng trưởng xanh thích ứng biến đổi khí hậu; quản lý trật tự và kiến trúc đô thị, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền và đặc trưng đô thị biển; kiểm soát nghiêm ngặt tác động môi trường đối với các dự án ven biển, kề cận vịnh Hạ Long; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Khẳng định quyết tâm kiến tạo không gian phát triển mới và tạo dựng niềm tin bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cam kết sẽ tiến hành số hóa quy hoạch, thiết kế sa bàn công nghệ trình chiếu 4D tại Cung Quy hoạch để phục vụ nhân dân giám sát.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động mạnh mẽ dòng vốn trong và ngoài nước.

Minh chứng cho sức hút của một "định danh đô thị mới", ngay tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã trao 18 giấy chứng nhận chấp thuận chủ trương đầu tư và đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng số vốn lên tới 45.000 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ đôla Mỹ).

Trao 18 giấy chứng nhận chấp thuận đầu tư với tổng vốn 45.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Nhiều dự án quy mô lớn, mang tính động lực cao đã được trao đợt này, điển hình như, dự án Sản phẩm giải trí thông minh (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam): Điều chỉnh tăng thêm vốn 9.298 tỷ đồng (tương đương 370 triệu USD); dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh (Đại diện VSIP Singapore) có tổng mức đầu tư 5.810 tỷ đồng (tương đương 220 triệu USD); dự án Khu công nghiệp Green Biotech (Công ty PL Investment Vina Company Limited) có tổng mức đầu tư 5.700 tỷ đồng (tương đương 216 triệu USD); dự án Khu công nghiệp Bạch Đằng 2 có tổng mức đầu tư 4.792 tỷ đồng; dự án Khu công nghiệp ven biển Quảng Yên có tổng mức đầu tư 3.740 tỷ đồng…

Sự thành công của hội nghị công bố quy hoạch và làn sóng đầu tư mạnh mẽ này chính là tiền đề quan trọng tạo bệ phóng vững chắc để Quảng Ninh bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của một trung tâm đô thị biển quốc gia văn minh, hiện đại và phát triển trường tồn./.

Công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký Quyết định số 1026/QĐ-BXD công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.