Bắt giữ các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh

Chiều 30/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang phối hợp các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nhập cảnh trái phép và tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 169/3, thuộc ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác Chốt Cảnh giới Cầu Trắng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy từ Campuchia về Việt Nam qua đường mòn nên tiến hành kiểm tra.

Hai người được xác định gồm Trần Văn Leo (sinh năm 1996), ngụ ấp Long An, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, điều khiển xe máy biển kiểm soát 70H1-4707, và Vy Văn Tình (sinh năm 1998), ngụ xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn, ngồi phía sau xe.

Qua đấu tranh ban đầu, Vy Văn Tình khai nhận do hộ chiếu đã hết hạn từ lâu không thể làm thủ tục nhập cảnh theo quy định nên đã liên hệ qua ứng dụng Telegram với một người quen có biệt danh “Eva” để nhờ tìm người đưa về Việt Nam.

Sau đó, “Eva” giới thiệu cho Tình một đối tượng (chưa xác định danh tính) có tài khoản Telegram có biệt danh “Tiger.” Hai bên thỏa thuận chi phí 5 triệu đồng để tổ chức đưa Tình nhập cảnh trái phép.

Khoảng 13 giờ 8 phút ngày 24/6, khi đang chờ tại khu vực chợ đêm, Cửa khẩu quốc tế Bavet (Vương quốc Campuchia), Tình gửi ảnh cá nhân cho “Tiger.” Ít phút sau, Trần Văn Leo điều khiển xe máy đến đón và chở Tình đi theo đường mòn trên tuyến biên giới về Việt Nam.

Khi đến khu vực mốc 169/3 thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Văn Leo khai khoảng 13 giờ ngày 24/6, khi đang ở nhà trọ tại xã Bến Cầu thì nhận cuộc gọi qua ứng dụng Zalo từ cha vợ là Phạm Văn Vẹn, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, yêu cầu Leo sang khu vực chợ đêm đón một người khách đưa về Việt Nam, đến quán càphê Hạnh Phúc (khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) sẽ được trả công 500.000 đồng; đồng thời, gửi hình ảnh người cần đón qua Zalo.

Sau đó, Leo điều khiển xe máy biển kiểm soát 70H1-4707 theo đường mòn Cầu Trắng sang khu vực chợ đêm, đón Vy Văn Tình rồi chở ngược về Việt Nam. Khi cả hai đến khu vực mốc 169/3 thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Leo; đồng thời, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Vẹn để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tây Ninh: Tạm giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam Cả 3 đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Ngọc khai đều xuất cảnh trái phép từ Tây Ninh qua Campuchia vào ngày 5/5 để tìm việc theo thông tin tuyển dụng trên mạng phía Campuchia.