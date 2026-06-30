Xác định thiệt hại trong vụ hủy hoại xe ôtô Mercedes-Benz đỗ trước cửa nhà

Tòa án Nhân dân khu vực 4-thành phố Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ, chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án hủy hoại xe ôtô Mercedes-Benz đỗ trước cửa nhà tại ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Vụ án này xảy ra từ đầu năm nay, thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội, đặc biệt là về trách nhiệm của bị can tại các vị trí bị hư hỏng trên xe ôtô.

Va chạm xuất phát từ việc để xe giữa cổng

Bị can trong vụ án này là Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4-thành phố Hà Nội truy tố về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178, khoản 1, Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra vào tối 18/1/2026, chị Đỗ Bích N (sinh năm 1990, trú phường Hà Đông, Hà Nội) đến Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội trình báo về việc tối hôm đó chị N đỗ xe ôtô hiệu Mercedes-Benz GLC200 màu đen biển kiểm soát 30L-541.29 tại trước cửa nhà ở BT12, lô 1, khu nhà ở Nam Thắng (ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội) thì bị đối tượng vạch, cào nhiều nhát vào cánh cửa trước và sau phía bên phải, phía sau đuôi xe ôtô.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định tối 18/1/2026, chị N đỗ chiếc xe ôtô nói trên tại trước cửa cổng nhà Mai Thị Bích Vân (ở BT12, lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội) để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó. Khu vực chị N đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ.

Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, chị Mai Thị Bích Vân cầm chùm chìa khóa đi ra mở cổng để cho con gái là Lê Thu Hương (sinh năm 1989) đi về.

Khi thấy xe ôtô của chị N đỗ giữa cổng nhà mình, hai bên cạnh cổng nhà Vân (khu vực vỉa hè) lại để nhiều chậu cây cảnh khiến Hương không dắt xe máy ra ngoài được nên Vân đã bực tức dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe và dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái của xe từ trong ra ngoài (khi đó gương được gập vào trong).

Hương cũng bức xúc vì không dắt được xe máy ra nên đã dùng mũ bảo hiểm bằng nhựa (đội trên đầu) đập một nhát vào kính của cánh cửa xe phía trước bên trái xe ôtô (không gây hư hỏng và không để lại dấu vết gì). Khi đó có người đi qua can ngăn, nhưng Vân và Hương vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe và dùng chìa khóa vạch nhiều nhát lên xe của chị N tại cửa sau, tai xe, nắp bình xăng, cửa sau…

Chồng của Vân là ông Lê Công Tú (sinh năm 1953) do bức xúc, đã viết 2 tờ giấy A4 với cùng nội dung: “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông." Sau đó, ông Tú dán 2 tờ giấy này vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe của chị N.

Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, chị N ra lấy xe thì phát hiện xe bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Chị N bóc 2 tờ giấy ra rồi điều khiển xe đi. Sau khi đưa con về nhà, chị N đến Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc.

Xác định trách nhiệm tại các vị trí bị hư hỏng trên xe

Tại cơ quan điều tra, Mai Thị Bích Vân khai nhận hành vi phạm tội như trên. Vân khai chỉ dùng chìa khóa nhà để vạch, cào vào cánh cửa trước và sau phía bên phải, phía sau đuôi xe gần biển số, bẻ gương chiếu hậu bên trái từ trong ra ngoài.

Vân không làm xước ba đờ sốc trước của xe và ốp nhựa cụm đèn phía trước bên trái, không làm xước ốp nhựa của gương chiếu hậu bên trái như chị N trình báo. Vân nhận thức được hành vi của mình là sai và vi phạm pháp luật.

Vân đã xin lỗi chị N và muốn được bồi thường, nhưng chị N không đồng ý và buộc Vân phải mua lại xe hoặc bồi thường cho chị N 200 triệu đồng nên Vân không có khả năng. Vân đồng ý bồi thường cho chị N theo quy định của pháp luật.

Sau khi trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, Cơ quan điều tra đã kết luận: Quá trình điều tra, Mai Thị Bích Vân khai không làm xước ba đờ sốc trước của xe, ốp nhựa cụm đèn pha phía trước bên trái và ốp nhựa của gương chiếu hậu bên trái như chị Đỗ Bích N trình báo.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được (camera thu được tại hiện trường, lời khai của bị can, người bị hại, người liên quan) xác định Mai Thị Bích Vân không làm hư hỏng các vị trí trên của xe.

Cơ quan điều tra xác định Mai Thị Bích Vân dùng chìa khóa gây xước sơn, cố ý làm hư hỏng xe của chị N tại các vị trí: cánh cửa phía trước bên phải, cánh cửa phía sau bên phải, hông xe phía sau bên phải, cạnh nắp bình xăng, tai xe phía sau bên phải, mặt ốp kim loại dưới kính xe phía sau, mặt ốp kim loại đuôi xe phía bên trái biển số phía sau. Tổng giá trị thiệt hại là 6.862.000 đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội, trong vụ án này, Lê Thu Hương và Lê Công Tú không có hành vi giúp sức Mai Thị Bích Vân để cố ý làm hư hỏng xe ôtô của chị N nên không có căn cứ xử lý.

Đối với hành vi chửi bới của Lê Thu Hương diễn ra tại nơi công cộng, ngày 9/6/2026, Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã có quyết định xử phạt hành chính Lê Thu Hương về hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư với mức phạt tiền 750.000 đồng. Lê Thu Hương đã nộp phạt xong số tiền này./.