Truy tố hai lãnh đạo công ty lừa đảo hàng tỷ đồng góp vốn đầu tư đất dự án

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can: Nguyễn Huy Hiếu (sinh năm 1953, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản xuất khẩu Xuân Tô) và Trần Anh Dũng (sinh năm 1971, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại-dịch vụ và đầu tư Xuân Tô) về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Cả 2 công ty này đều có trụ sở tại tổ 3 khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên (cũ), tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, năm 2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Huy Hiếu và Trần Anh Dũng nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối về việc hiện đang xin đất tại Dự án Khu công nghiệp Xuân Tô ở huyện Tịnh Biên (cũ), tỉnh An Giang, cần huy động vốn góp để nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Hiếu và Dũng quen biết anh Nguyễn Đạt T (sinh năm 1989, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội). Cả hai giới thiệu dự án trên và đề nghị anh T góp vốn cùng đầu tư.

Dũng nói với anh T về việc mình có khả năng xin đất công nghiệp tại Khu công nghiệp Xuân Tô, về lâu dài khi huyện Tịnh Biên (cũ) được lên thị xã thì đất tại đây có thể chuyển đổi thành đất ở đô thị. Hiện Công ty của Dũng đang thiếu 30% vốn góp, tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng để xin dự án.

Nhằm tạo niềm tin cho anh T, Hiếu và Dũng còn hẹn anh T đi vào tỉnh An Giang để xem thực trạng tại Khu công nghiệp Xuân Tô; đồng thời đưa cho anh T ảnh chụp công văn thông báo tiến độ triển khai dự án tại đây của công ty Dũng (do Dũng lập, ký tên và đóng dấu).

Hiếu và Dũng có nêu rõ các bước thực hiện theo lộ trình: trước ngày 15/5/2022 hoàn thành hồ sơ đề xuất đầu tư nộp các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh An Giang; trước ngày 31/5/2022 hoàn thành việc báo cáo dự án với tỉnh An Giang và được cấp giấy chứng nhận đầu tư; trong tháng 6/2022 hoàn thành việc ký kết Hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận mặt bằng, được cấp giấy phép xây dựng…

Tin tưởng các thông tin do Hiếu, Dũng đưa ra là thật, từ ngày 27/4-26/5/2022, anh T đã đồng ý và đã chuyển 7,5 tỷ đồng góp vốn để xin dự án.

Sau khi nhận tiền, Hiếu, Dũng không thực hiện thủ tục thực hiện dự án như cam kết mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện, Hiếu và Dũng đã khắc phục bồi thường số tiền 5 tỷ đồng cho anh T. Anh T yêu cầu Hiếu và Dũng phải bồi thường nốt số tiền còn chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng./.

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