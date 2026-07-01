Xã hội

Chín nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026

Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, từ 1/7/2026, có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

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Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, từ 1/7/2026, có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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