Chín nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026

Cục Cảnh sát giao thông cho biết từ 15/8, chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m không dùng thiết bị an toàn bị cảnh cáo; cho trẻ ngồi ghế trước bị phạt 800.000-1 triệu đồng.