Chín nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026

Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, từ 1/7/2026, có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng./.
Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, từ 1/7/2026, có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.
Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, từ 1/7/2026, có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng./.
Kể từ 1/7, 29 luật quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Báo chí 2025; Luật Thủ đô 2026; Luật Thương mại điện tử 2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025; Luật Quản lý thuế 2025...
Luật Dân số năm 2025 quy định quyền quyết định sinh con, hỗ trợ tài chính, nghỉ thai sản và ưu tiên nhà ở cho gia đình có nhiều con, có hiệu lực từ 1/7/2026.
Nghị định 235/2026/NĐ-CP quy định cụ thể việc ký kết hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc sử dụng nhân lực và cung ứng dịch vụ.
Chương trình "Hành trình nối lại mạch nguồn" là nguồn lực tinh thần mạnh mẽ, đưa các liệt sỹ trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường, khép lại những khoảng trống trong ký ức của người thân.
Theo kế hoạch của thành phố, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm.
Với quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075 vừa được công bố, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm đô thị quốc gia, phát triển xanh, thông minh và liên kết vùng mạnh mẽ.
Từ ngày 1/7 đến hết 31/12, Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng tổ chức giao thông, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, vận tải hành khách công cộng phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1.
Trước mỗi thông tin liên quan đến quy hoạch, người dân cần kiểm chứng từ các cổng thông tin chính thức hoặc liên hệ cơ quan quản lý đất đai, xây dựng để được cung cấp dữ liệu có giá trị pháp lý.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó...
Theo Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, tinh gọn tổ chức bộ máy chỉ là bước đầu, tiếp theo phải là các đột phá chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo, phục vụ.
Khi di chuyển qua cầu Chợ Cầu - cây cầu nối liền hai xã Yên Trung và Nghi Lộc, người dân đã nhìn thấy nhiều vật thể lạ giống đạn cối nằm lộ thiên ở mép sông, ngay dưới chân cầu.
Tại khu vực mốc 169/3 thuộc tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia, lực lượng chức năng đã bắt giữ một người nhập cảnh trái phép và điều tra các đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới trái phép.
Đinh Văn Long điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến cháu H.A tử vong.
Nguyễn Huy Hiếu và Trần Anh Dũng đưa ra thông tin gian dối về việc hiện đang xin đất tại Dự án Khu công nghiệp Xuân Tô ở An Giang, cần huy động vốn góp để nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền.
Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung nghiên cứu phân kỳ đầu tư tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu có chiều dài khoảng 163km, với tổng mức đầu tư gần 63.500 tỷ đồng.
Khi thấy xe ôtô của chị N đỗ giữa cổng nhà mình, Vân đã bực tức dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe và bẻ gương chiếu hậu bên trái của xe từ trong ra ngoài.
Tại Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI đã thông qua 48 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn tới.
128 trường tại Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn vào lớp 10 tăng, với mức tăng trong khoảng từ 0,25-9,5 điểm, tập trung chủ yếu ở khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ); 33 trường có điểm chuẩn giảm.
Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2026, là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản quốc gia.
Chính phủ ban hành nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, quy định mức phạt tối đa lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức, áp dụng từ 18/8/2026.
Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nông nghiệp hiện đại, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày mai, 1/7, phụ huynh Hà Nội bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các bước thực hiện.
Thông tư mới tiếp tục giữ quy định trường phổ thông tư thục được tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học nhưng không quá 4 tuần và không thu học phí.
Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực;
Dự báo trong ngày 1/7, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80-85%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền vừa ký các quyết định công nhận trường chất lượng cao cho một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Công ty Thoát nước Hải Phòng đã nhanh chóng bố trí lực lượng khơi thông dòng chảy và vận hành tối đa các trạm bơm để tiêu thoát nước ngập do mưa lớn.
Mỗi tủ sách được trao tặng là một không gian học tập, nơi cộng đồng có thể tổ chức các hoạt động góp phần hình thành môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên cho các thế hệ người Việt ở nước ngoài.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các địa chỉ chính thức để thí sinh truy cập, tra cứu điểm gồm hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trang thông tin của 34 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết từ 15/8, chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m không dùng thiết bị an toàn bị cảnh cáo; cho trẻ ngồi ghế trước bị phạt 800.000-1 triệu đồng.