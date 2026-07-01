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Từ 1/7/2026: Hà Nội hỗ trợ chi phí điều trị cận thị cho người dân từ 18-35 tuổi

Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh niên đô thị tăng cao, đây không chỉ là hỗ trợ y tế mà là sự đầu tư cho đôi mắt sáng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Thủ đô.

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Từ ngày 1/7/2026, người dân từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 đi-ốp trở lên, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và đang sinh sống tại Hà Nội được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt khi thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Hà Nội đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua ngày 2/6/2026 tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề).

Theo đó, kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở y tế công lập của Thành phố.

Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh niên đô thị tăng cao, đây không chỉ là hỗ trợ y tế mà là sự đầu tư cho đôi mắt sáng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #hỗ trợ y tế #cận thị #điều trị mắt #chính sách xã hội #tuổi trẻ TP. Hà Nội
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