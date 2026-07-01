Thủ khoa khối A00 Nguyễn Khắc Công chia sẻ bí kíp giành điểm cao

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Em Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 1 (tỉnh Bắc Ninh) đã vỡ òa khi biết mình đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), trở thành thủ khoa toàn quốc ở khối này.

Ba điểm 10 của em là "trái ngọt" từ hành trình bền bỉ, chăm chỉ, tinh thần tự học và khát vọng vươn của cậu học trò sinh ra trong gia đình thuần nông ở thôn Hậu, xã Phúc Hòa.

Đêm trước khi công bố điểm thi, em Nguyễn Khắc Công gần như không thể ngủ ngon. Dù đã tự đối chiếu đáp án và tin rằng mình làm đúng cả 3 môn, em vẫn thấp thỏm chờ giây phút chính thức.

"Em cũng ngủ nhưng chỉ được một ít vì khá hồi hộp. Đến lúc tra điểm thì tay run lắm", Công cười nhớ lại.

Khi màn hình hiện lên ba điểm 10 tuyệt đối, nam sinh không giấu được niềm vui. Điều khiến em bất ngờ hơn cả là mình trở thành thủ khoa khối A00 của cả nước. Đằng sau thành tích ấy không phải là một phương pháp học tập cầu kỳ mà theo Công, điều quan trọng nhất là sự tự tin.

"Em nghĩ mình phải luôn tin là mình làm được. Khi tự tin, mình sẽ có thêm động lực, bình tĩnh hơn trong phòng thi và phát huy hết khả năng" - Công nói.

Nam sinh cho biết em không chạy theo việc luyện đề từ quá sớm. Trong suốt quá trình học, em ưu tiên xây dựng nền tảng kiến thức thật chắc chắn, đọc kỹ sách giáo khoa và nắm vững kiến thức cơ bản. Chỉ ở giai đoạn nước rút, em mới tăng cường luyện đề để rèn kỹ năng và làm quen với áp lực thời gian.

Nguyễn Khắc Công, thủ khoa toàn quốc đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). (Ảnh: TTXVN phát)

Điều đặc biệt là ngoài việc học trên lớp, Công cũng không theo học thêm ở các trung tâm. Khi gặp nội dung chưa hiểu, em chủ động tìm tài liệu trên mạng, tham khảo thêm các nguồn học liệu và sử dụng công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để mở rộng kiến thức, kiểm chứng cách giải và củng cố những phần còn băn khoăn.Với Công, sách giáo khoa vẫn là nền tảng quan trọng nhất. Khi đã hiểu bản chất kiến thức, việc giải đề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thành tích của Công tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông là kết quả của cả một quá trình học tập bền bỉ của em. Công là học sinh giỏi xuất sắc suốt 12 năm liền. Từ bậc trung học cơ sở, em đã được tuyển vào lớp chọn Toán của Trường Trung học Cơ sở Cao Thượng (trường điểm của huyện khi đó), sau đó tham gia Đội tuyển Vật lý và giành giải Ba cấp tỉnh năm lớp 9.

Lên Trung học Phổ thông, Công tiếp tục là thành viên đội tuyển Vật lý của Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 1 và giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, em đạt 106/150 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau kỳ thi, nam sinh dự định đăng ký vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội để theo đuổi đam mê công nghệ.

Sinh ra trong gia đình ở nông thôn, em sớm thấu hiểu những vất vả của người nông dân. Gia đình có hai anh em, anh trai hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hai anh em luôn có ý thức phải học tập thật tốt để sau này có thể san sẻ gánh nặng với bố mẹ.

Anh Nguyễn Khắc Vân, bố của Công, cho biết dù điều kiện kinh tế gia đình không khá giả nhưng luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các con học hành. Từ nhỏ Công đã rất tự giác, chưa bao giờ để bố mẹ phải nhắc nhở chuyện học, lúc rảnh đều phụ giúp việc nhà, việc đồng áng rồi mới ngồi vào bàn học. Vợ chồng anh Công chỉ mong các con chăm chỉ học hành để sau này có cuộc sống tốt hơn bố mẹ.

Khi biết con trai đạt ba điểm 10 tuyệt đối và trở thành thủ khoa khối A00, người bố không giấu được sự xúc động. Anh nói: "Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Đây là niềm vui lớn nhất của gia đình từ trước đến nay. Nhìn con đạt được kết quả như vậy, mọi vất vả của vợ chồng tôi đều xứng đáng."

Thầy Đàm Hương Bảo, giáo viên môn Vật lý của Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 1, người đồng hành cùng Công từ năm lớp 10, kết quả ngày hôm nay là thành quả xứng đáng của một học sinh luôn cầu tiến. Thầy luôn yên tâm bởi Công là học sinh cẩn thận và chăm chỉ, em không bao giờ để một kiến thức nào còn khúc mắc mà không hỏi đến cùng. Mỗi khi chưa hiểu bài, em đều tìm mọi cách để hiểu thật bản chất vấn đề.

Với thầy, Công là học sinh trầm tính, khiêm tốn, ham học hỏi, ghi chép cẩn thận và có tinh thần tự học rất cao. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp em duy trì thành tích học tập xuất sắc trong suốt nhiều năm. Thầy rất vui vì thành tích rất cao của Công, thậm chí còn vượt cả sự kỳ vọng.

Ba điểm 10 tuyệt đối của Nguyễn Khắc Công không chỉ khép lại một kỳ thi thành công mà còn mở ra chặng đường mới của cậu học trò vùng quê giàu nghị lực. Em đã chứng minh rằng thành công luôn đến với những người biết kiên trì, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực.

Thành tích của em là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, quê hương Bắc Ninh, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho nhiều học sinh rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến nếu luôn có ý chí và quyết tâm vươn lên./.

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