Nữ nhân viên thời vụ xưởng may ở Hải Phòng đón tin vui thủ khoa toàn quốc

Phạm Bích Phương, học sinh Trường Trung học phổ thông Thanh Miện II (xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng) vừa xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với tổng điểm 38,5 ở 4 môn xét tốt nghiệp, gồm: Toán 10 điểm, Ngữ văn 9 điểm, Vật lý 9,5 điểm và Hóa học 10 điểm.

“Sáng nay em Phương vẫn đang bận làm việc thời vụ ở một xưởng may,” thầy Hứa Tiến Nam - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thanh Miện II nói.

Thầy Nam cho hay Phương hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, bố mất từ khi em học lớp 8. Là chị cả, dưới Phương còn có hai em, mẹ là giáo viên trung học cơ sở, nên Phương sớm ý thức về trách nhiệm hỗ trợ kinh tế gia đình. Sau khi kết thúc kỳ thi, em xin vào làm thời vụ ở xưởng may để làm thêm trong dịp hè.

Trong quá trình học, nhà trường cũng luôn động viên, hỗ trợ em cả về vật chất và tinh thần.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Phương luôn là học sinh xuất sắc của trường, học giỏi toàn diện, nhất là các môn Toán, Vật lý, Hóa học. Lớp 10, em đoạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương môn Hóa học. Lớp 12, Phương giành giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Hóa học thành phố Hải Phòng (sau sáp nhập).

“Phương còn là á khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 4 của Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt 129 điểm,” thầy Nam tự hào chia sẻ thông tin về học trò.

Cũng theo thầy Nam, là một trường ở khu vực nông thôn, điều kiện kinh tế người dân còn hạn chế, đây là lần đầu tiên Trường Trung học phổ thông Thanh Miện II có học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

“Vì vậy, thành tích của em Phương thực sự là niềm vui lớn với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Đây cũng là nguồn cổ vũ để các thế hệ học sinh của trường tiếp tục nỗ lực trong học tập,” thầy Nam nói./.

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