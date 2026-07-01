Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2026: Một số lưu ý đối với thí sinh

Thí sinh cần theo dõi và thực hiện đúng các mốc thời gian: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ 2-17h ngày 14/7/2026; Nộp lệ phí xét tuyển 15-17h ngày 21/7/2026; Xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8/2026.

Theo Công văn số 2304/BGDĐT-GDĐH ngày 4/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 2026, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thí sinh: Tất cả thí sinh phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thí sinh cần theo dõi và thực hiện đúng các mốc thời gian: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ 2-17h ngày 14/7/2026; Nộp lệ phí xét tuyển 15-17h ngày 21/7/2026; Xác nhận nhập học trước 17h 21/8/2026./.