Đưa 11 nạn nhân khỏi đống đổ nát, chiến sỹ Việt Nam điều trị cho 26 người dân ở khu động đất Venezuela

Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela đã đưa 11 thi thể ra khỏi đống đổ nát, điều trị 26 người dân, bàn giao nhiều hàng viện trợ và tiếp tục phối hợp tìm kiếm nạn nhân sau động đất.

Trong quá trình khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira (Venezuela), ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ Việt Nam đã xác định 11 vị trí nghi có nạn nhân và tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng đã đưa 11 thi thể ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đoàn cũng thiết lập thêm một trạm thu dung cấp cứu, khám và điều trị cho 26 người dân.

Lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía Venezuela, chia thành nhiều mũi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm theo đề nghị của gia đình các nạn nhân.

Trong hai ngày 29-30/6, Việt Nam đã bàn giao nhiều hàng viện trợ gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế. Việt Nam hiện là một trong 30 quốc gia cử lực lượng cứu hộ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất./.