Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 1/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động, chỉ định bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động, chỉ định ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động, chỉ định: ông Đoàn Xuân Hiếu - Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030; ông Nguyễn Như Công - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030; bà Cao Thị Huyền Trân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Hoàng Sa và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đồng thời bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (kiêm nhiệm).

Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động: ông Nguyễn Đức Bình - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố, giới thiệu, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; ông Trần Hải Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030; ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề, giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Theo Quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; điều động, chỉ định ông Đinh Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; điều động, chỉ định ông Đinh Văn Vũ - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Đức, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031; điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Tăng Ngọc Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Minh Xinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lãnh Ngọc để phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố các Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Phát biểu giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phải đặc biệt coi trọng giữ gìn việc đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, kỷ luật kỷ cương và chế độ trách nhiệm. Đoàn kết phải trên cơ sở nguyên tắc và vì công việc chung, không né tránh, xuê xoa nhưng cũng không áp đặt chủ quan.

Người đứng đầu phải công tâm, dân chủ, biết lắng nghe, quyết đoán khi cần thiết, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình, phát huy trí tuệ tập thể nhưng không được làm giảm trách nhiệm cá nhân.

Các đồng chí luôn giữ tinh thần khiêm tốn, cầu thị, trân trọng những kết quả đã đạt được và đội ngũ cán bộ hiện có, kế thừa cách làm hiệu quả, mạnh dạn đổi mới những nội dung không còn phù hợp. Mọi điều chỉnh phải xuất phát từ yêu cầu công việc và lợi ích chung.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ được điều động đến chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời điều chỉnh những vị trí chưa phù hợp, tăng cường cán bộ cho địa bàn khó, lĩnh vực trọng điểm, kiên quyết thay thế hoặc là bố trí công tác khác đối với những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, uy tín giảm sút, thiếu tinh thần trách nhiệm, không tạo được chuyển biến hoặc để cơ quan, đơn vị, địa phương trì trệ, mất đoàn kết./.

Thông qua Báo cáo kết quả giám sát Đợt 1 với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy tinh thần làm việc quyết liệt, tiếp tục duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách được tổ chức thực hiện nhanh, quyết liệt, hiệu quả hơn.

​