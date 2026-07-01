Bí thư Đà Nẵng: "Cán bộ đến đâu phải tạo được chuyển biến đến đó"

Chiều 1/7, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Đợt kiện toàn nhân sự này liên quan đến 17 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo các quyết định, nhiều vị trí chủ chốt tại các Sở, ngành và địa phương được luân chuyển. Đáng chú ý, bà Trần Thị Kim Hoa (Giám đốc Sở Nội vụ) được phân công, điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu.

Ông Trần Chí Cường (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) được phân công, điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An.

Bà Cao Thị Huyền Trân (Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu) được phân công, tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Hoàng Sa, đồng thời bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kiêm nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trao quyết định cho các cán bộ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Thu Lan được phân công, điều động giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Đoàn Xuân Hiếu được phân công, điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ.

Ông Nguyễn Như Công được phân công, điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Trành; ông Nguyễn Đức Bình được phân công, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Ông Trần Hải Vân được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Bồn; ông Văn Anh Tuấn được điều động đến Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Đinh Thế Vinh được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Anh.

Ông Đinh Văn Vũ được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lãnh Ngọc; ông Nguyễn Thế Đức được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Bồn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn được điều động giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trà Linh; ông Tăng Ngọc Đức được điều động giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trà Liên.

Ông Nguyễn Minh Xinh giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc; ông Trần Văn Trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, việc bố trí nhân sự xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân.

"Những địa bàn khó, lĩnh vực phức tạp, nhiệm vụ cấp bách càng cần những cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm," Bí thư Thành ủy khẳng định.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các cán bộ không được trông chờ, ỷ lại hay né tránh trách nhiệm. Việc đánh giá sẽ thông qua sản phẩm cụ thể.

"Không thể chỉ làm đúng quy trình mà để công việc trì trệ, càng không thể nói nhiều nhưng làm ít, hiệu quả ít. Cán bộ đến đâu thì phải tạo được chuyển biến đến đó," Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đặc biệt lưu ý./.