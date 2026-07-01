Điện mừng kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi và Cộng hòa Rwanda

Ngày 1/7/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi (1/7/1962-1/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Évariste Ndayishimiye, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nestor Ntahontuye.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Rwanda (1/7/1962- 1/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Paul Kagame, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Justin Nsengiyumva.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Burundi Édouard Bizimana và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Rwanda Olivier Nduhungirehe./.

Điện mừng kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.