Chính trị

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi và Cộng hòa Rwanda

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi điện mừng tới Tổng thống Évariste Ndayishimiye và Thủ tướng Justin Nsengiyumva nhân 64 năm Quốc khánh Cộng hòa Burundi và Quốc khánh Cộng hòa Rwanda.

Ngày 1/7/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi (1/7/1962-1/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Évariste Ndayishimiye, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nestor Ntahontuye.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Rwanda (1/7/1962- 1/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Paul Kagame, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Justin Nsengiyumva.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Burundi Édouard Bizimana và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Rwanda Olivier Nduhungirehe./.

(TTXVN/Vietnam+)
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TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

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