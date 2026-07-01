Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học 2026 giảm, tổ hợp C00 có thể giảm mạnh nhất

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 phân hóa rõ hơn. Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học nhiều ngành giảm 1-3 điểm, riêng tổ hợp C00 có thể giảm mạnh; thí sinh cần cân nhắc kỹ nguyện vọng.

Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 cho thấy phổ điểm có sự phân hóa rõ hơn, tạo cơ sở để các trường đại học tuyển sinh hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, điểm chuẩn nhiều trường, nhiều ngành dự kiến sẽ giảm từ 1-3 điểm so với năm trước, trong đó tổ hợp C00 có thể giảm mạnh nhất.

Phổ điểm cho thấy tỷ lệ điểm giỏi môn Ngữ văn giảm đáng kể, trong khi môn Toán có nhiều điểm cao hơn năm trước.

Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học duy trì tỷ lệ điểm giỏi ổn định, còn môn Địa lý giảm mạnh số lượng điểm cao. Dù điểm Toán được cải thiện, tỷ lệ bài thi dưới trung bình vẫn ở mức 38%, cho thấy cần tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt với các môn STEM.

Đáng chú ý, môn Tiếng Anh vẫn có khoảng 50% bài thi dưới trung bình dù đã trở thành môn tự chọn, phản ánh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy.

Các chuyên gia khuyến nghị thí sinh theo dõi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tham khảo phổ điểm và điểm chuẩn các năm trước để lựa chọn nguyện vọng phù hợp./.