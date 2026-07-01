Hà Nội điều chỉnh 4 tuyến buýt phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp

Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức điều chỉnh phương án hoạt động của 4 tuyến xe buýt số 04, 23, 31 và 146 nhằm phục vụ việc triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

“Việc điều chỉnh được áp dụng vào khung thời gian từ 19h thứ Sáu đến hết 24h Chủ Nhật hằng tuần, góp phần thích ứng với phương án hạn chế phương tiện phát thải tại khu vực trung tâm và bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân,” lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho hay.

Cụ thể, tuyến buýt số 04 (Long Biên - Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2) được điều chỉnh lộ trình theo hướng Long Biên - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Hưng Đạo - Lò Đúc - Kim Ngưu - Tam Trinh - Lĩnh Nam - Pháp Vân - Ngọc Hồi và ngược lại. Cự ly bình quân tuyến khoảng 17,95km.

Tuyến số 23 (Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Công Trứ) được tổ chức lại hành trình qua các trục phố trung tâm như Phố Huế, Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Tây Sơn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo… trước khi quay đầu về điểm xuất phát. Cự ly bình quân khoảng 17,65km.

Tuyến số 31 (Đại học Bách Khoa - Chèm), lộ trình mới đi qua các tuyến Lê Thanh Nghị - Đại Cồ Việt - Phố Huế - Trần Hưng Đạo - Trần Nhật Duật - điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Âu Cơ - An Dương Vương - Đông Ngạc - Thụy Phương - Đức Thắng - Chèm (Đại học Mỏ) và chiều ngược lại. Tuyến dài trung bình 20,4km.

Tuyến số 146 (Hào Nam - Phù Đổng) được điều chỉnh theo hướng Hào Nam - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Trần Nhật Duật - cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Cầu Đuống - Phù Đổng, và chiều về theo lộ trình ngược lại qua cầu Chương Dương - Tràng Tiền - Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ - Kim Mã - Giảng Võ. Cự ly bình quân khoảng 26,2km.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan đã được yêu cầu cập nhật lộ trình mới lên hệ thống giám sát hành trình GPS và ứng dụng BusMap để kịp thời cung cấp thông tin cho hành khách.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội được yêu cầu tổ chức khai thác đúng phương án, đồng thời theo dõi lưu lượng hành khách, đánh giá hiệu quả vận hành và đề xuất điều chỉnh phù hợp trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho rằng việc điều chỉnh 4 tuyến xe buýt được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng phục vụ của hệ thống vận tải công cộng, khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe buýt trong khu vực thí điểm, góp phần giảm ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng không khí khu vực nội đô Hà Nội./.

Thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1: Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông Từ ngày 1/7 đến hết 31/12, Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng tổ chức giao thông, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, vận tải hành khách công cộng phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1.