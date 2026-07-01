Bộ Xây dựng gỡ khó chứng nhận hợp quy thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ôtô theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm chủ động tổ chức triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ôtô.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, đánh giá và quyết định chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 123:2024, Nghị định 37/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan; công khai đầu mối tiếp nhận, thành phần hồ sơ, trình tự xử lý hồ sơ, không đặt thêm điều kiện hoặc thủ tục ngoài quy định.

Trường hợp chưa có tổ chức thử nghiệm đáp ứng kịp nhu cầu thử nghiệm theo quy chuẩn, Bộ Xây dựng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm quyết định việc chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP với thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện hoạt động chứng nhận theo quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT- điều kiện bắt buộc để được chỉ định thực hiện chứng nhận sự phù hợp.

Trong trường hợp sau ngày 1/7/2026 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời giao Cục Đăng kiểm tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động.

“Các giải pháp này nhằm bảo đảm việc triển khai quy định mới về sử dụng ghế an toàn cho trẻ em được thực hiện đồng bộ, thông suốt, góp phần nâng cao an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ôtô và bảo đảm hiệu lực thực thi của pháp luật từ ngày 1/7/2026,” lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh./.

Gỡ vướng chứng nhận hợp quy thiết bị ghế an toàn cho trẻ em trên xe ôtô Ghế an toàn cho trẻ em phải được thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.