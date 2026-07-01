Ford triệu hồi hơn 777.000 xe tại Mỹ do lỗi hộp số và tấm ốp bánh xe

Hãng sản xuất ôtô Ford Motor ngày 30/6 thông báo triệu hồi hơn 777.000 xe tại thị trường Mỹ để khắc phục hai lỗi kỹ thuật riêng biệt liên quan đến hệ thống hộp số và tấm ốp vòm bánh xe.

Theo thông báo của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi lớn nhất liên quan đến 741.195 xe Ford do nguy cơ hư hỏng một bộ phận trong hộp số có thể ảnh hưởng đến chức năng đỗ xe, khiến xe có nguy cơ tự lăn khi cần số đang ở vị trí "P" nếu phanh đỗ không được kích hoạt.

Các mẫu xe thuộc diện triệu hồi gồm Ford Expedition và Lincoln Navigator đời 2018-2021, Ford Explorer và Lincoln Aviator đời 2020-2021, cùng mẫu bán tải Ford F-150 đời 2021.

Theo NHTSA, các đại lý ủy quyền của Ford sẽ cập nhật phần mềm điều khiển hộp số, đồng thời kiểm tra và thay thế miễn phí các bộ phận bị hư hỏng nếu cần thiết.

Bên cạnh đó, Ford cũng phát động đợt triệu hồi riêng đối với 36.046 xe Ford Bronco do các tấm ốp vòm bánh xe có thể được lắp đặt không đúng tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất.

Cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ cho biết, các tấm ốp này có thể bong ra khi xe đang vận hành, tạo chướng ngại vật trên đường và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn đối với các phương tiện khác.

Đối với các xe Bronco bị ảnh hưởng, đại lý sẽ kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế miễn phí các tấm ốp nếu phát hiện không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Ford cho biết sẽ gửi thông báo đến các chủ xe thuộc diện triệu hồi trong thời gian tới và khuyến cáo khách hàng liên hệ với đại lý gần nhất để được kiểm tra, sửa chữa.

Theo NHTSA, đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong liên quan đến hai lỗi kỹ thuật nêu trên, song việc triệu hồi được thực hiện nhằm phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng./.

Hãng Ford triệu hồi gần 1,4 triệu xe bán tải do lỗi liên quan đến hộp số Lỗi kỹ thuật của xe bán tải Ford F-150 xuất phát từ cảm biến dải truyền động, có thể gửi tín hiệu không ổn định đến bộ điều khiển, dẫn tới hiện tượng xe bất ngờ chuyển về số 2.

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