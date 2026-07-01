Giá vàng ngày 1/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng nhẹ vào phiên giao dịch ngày 30/6 nhưng đang trên đà ghi nhận mức giảm theo quý mạnh nhất trong 13 năm qua, khi những lo ngại về lạm phát bắt nguồn từ xung đột Trung Đông đã củng cố dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất.

Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 1/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.027,03 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Tính riêng trong tháng Sáu, giá loại kim loại quý này đã giảm tới 11,2%. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn chốt phiên gần như không thay đổi, giữ ở mức 4.038,50 USD/ounce.

Như vậy, mặt hàng kim loại quý này đang hướng tới quý giảm giá đầu tiên kể từ năm 2024, với mức giảm sâu nhất kể từ quý 2/2013, do cuộc xung đột tại vùng Vịnh làm dấy lên những lo ngại về lạm phát.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ để phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao lại có xu hướng gây áp lực lên tài sản không sinh lãi này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 59,42 USD/ounce, song vẫn đang hướng tới mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ quý 1/2020. Cùng phiên, giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.549,47 USD/ounce và đang trên đà ghi nhận các mức sụt giảm theo cả tháng và cả quý.

Tại Việt Nam, sáng 1/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 1/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: