Giá vàng hướng tới quý giảm đầu tiên kể từ năm 2024

Giá vàng thế giới tăng nhẹ vào phiên giao dịch ngày 30/6 nhưng đang trên đà ghi nhận mức giảm theo quý mạnh nhất trong 13 năm qua, khi những lo ngại về lạm phát bắt nguồn từ xung đột Trung Đông đã củng cố dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất.

Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 1/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.027,03 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Tính riêng trong tháng 6, giá loại kim loại quý này đã giảm tới 11,2%. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn chốt phiên gần như không thay đổi, giữ ở mức 4.038,50 USD/ounce.

Như vậy, mặt hàng kim loại quý này đang hướng tới quý giảm giá đầu tiên kể từ năm 2024, với mức giảm sâu nhất kể từ quý 2/2013, do cuộc xung đột tại vùng Vịnh làm dấy lên những lo ngại về lạm phát.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ để phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao lại có xu hướng gây áp lực lên tài sản không sinh lãi này.

Nhà phân tích Edward Meir tại tập đoàn Marex cho biết, giá vàng đang phải chịu áp lực do giới đầu tư đang lo ngại về tính ổn định của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Một quan chức Qatar cho biết các phái viên cấp cao của Mỹ khi tới Doha sẽ không có cuộc gặp cấp cao với phía Iran. Thông tin này đã dấy lên những nghi ngờ về tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran.

Trong khi đó, ông Meir cho biết, các số liệu lạm phát của Mỹ vẫn giữ ở mức cao một cách dai dẳng và vượt xa mục tiêu 2% của Fed. Do đó, thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài, thậm chí có thể cân nhắc các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Theo ông, chính những kỳ vọng này đang đè nặng lên giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của sàn CME, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khoảng 67% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 tới.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 59,42 USD/ounce, song vẫn đang hướng tới mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ quý I/2020.

Cùng phiên, giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.549,47 USD/ounce vàđang trên đà ghi nhận các mức sụt giảm theo cả tháng và cả quý.

Tại Việt Nam, chiều ngày 30/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,00 – 147,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

Giá vàng hướng tới quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2013 Đây là đợt sụt giảm theo quý mạnh nhất của vàng kể từ quý 2 năm 2013, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng vọt, làm trầm trọng thêm nỗi lo lạm phát.

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