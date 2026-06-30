UAE lập kỷ lục xuất khẩu dầu thô sau khi chính thức rời khỏi OPEC

Truyền thông Mỹ ngày 30/6 cho biết Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nâng lượng xuất khẩu dầu thô lên mức cao kỷ lục trong tháng 6/2026, chỉ 2 tháng sau khi chính thức rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cho thấy Abu Dhabi đang nhanh chóng tận dụng khả năng mở rộng sản lượng và xuất khẩu trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động.

Theo dữ liệu sơ bộ của các hãng theo dõi vận tải biển Kpler và Vortexa, xuất khẩu dầu thô và khí đồng hành của UAE trong tháng 6 đạt khoảng 3,7 triệu thùng/ngày, vượt mức kỷ lục trước đó là 3,44 triệu thùng/ngày được ghi nhận vào tháng 4/2020, thời điểm xảy ra cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga.

UAE chính thức chấm dứt gần 60 năm là thành viên OPEC từ ngày 1/5/2026, qua đó không còn chịu ràng buộc bởi cơ chế hạn ngạch sản lượng của tổ chức này.

Động thái này được giới phân tích đánh giá là giúp Abu Dhabi chủ động hơn trong chiến lược khai thác và xuất khẩu dầu nhằm tối đa hóa công suất đã được đầu tư trong những năm gần đây.

Mức tăng xuất khẩu diễn ra sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường sau giai đoạn gián đoạn bởi căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Việc tuyến hàng hải chiến lược này được nối lại đã giúp giải phóng nhiều tàu chở dầu bị ùn ứ trong thời gian trước.

Ông Johannes Rauball, chuyên gia phân tích cấp cao của Kpler, cho rằng lượng xuất khẩu tăng mạnh là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc, bao gồm việc giao thông qua Eo biển Hormuz được khôi phục, nguồn cung trong nước gia tăng và lượng dầu tồn kho được đưa ra thị trường.

Nhu cầu nhập khẩu dầu cũng gia tăng tại nhiều khu vực, trong đó có châu Phi, bờ Tây nước Mỹ, Tây Bắc châu Âu và khu vực Địa Trung Hải, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của UAE.

Các nhà phân tích nhận định việc UAE gia tăng xuất khẩu có thể tạo thêm nguồn cung cho thị trường dầu mỏ thế giới trong bối cảnh giá dầu đã hạ nhiệt sau khi căng thẳng tại Trung Đông lắng dịu.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị tại khu vực Vùng Vịnh cũng như tốc độ phục hồi nhu cầu năng lượng toàn cầu trong nửa cuối năm 2026./.

Vì sao giá dầu vẫn neo cao dù OPEC+ liên tiếp tăng sản lượng? Giá dầu không còn được quyết định chủ yếu bởi các thông báo tăng hay giảm sản lượng của OPEC+, mà ngày càng phụ thuộc vào các yếu tố địa chính trị, khả năng ứng phó của các nước tiêu thụ lớn.