EU xúc tiến triển khai thực thi thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu triển khai các cam kết trong thỏa thuận thương mại đạt được với Mỹ từ ngày 1/7, đúng thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra trước ngày Quốc khánh Mỹ (4/7).



Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn EC Olof Gill cho biết các văn bản pháp lý để thực thi phần cam kết của EU đã được công bố trên Công báo của khối và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Ông Gill nhấn mạnh EU luôn thực hiện đầy đủ các cam kết trong các hiệp định thương mại đã ký kết, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận này.



Thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ được ký kết vào tháng 7/2025. Theo đó, Mỹ áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu của EU, trong khi EU xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ.

Ngoài ra, EU cũng nhất trí dành cơ chế tiếp cận ưu đãi hơn đối với một số mặt hàng thủy sản và nông sản của Mỹ.



Việc triển khai phần cam kết của EU từng bị trì hoãn nhiều tháng do những bất đồng phát sinh trong quan hệ hai bên, trong đó có các tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan đến Greenland và phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ nhiều mức thuế do ông ban hành trước đó.



Thỏa thuận đã được các nước thành viên EU thông qua vào tuần trước, sau khi Nghị viện châu Âu phê chuẩn hồi đầu tháng này. Trong quá trình xem xét, Nghị viện châu Âu đã bổ sung một số điều khoản bảo đảm, trao cho EC quyền tạm đình chỉ việc thực thi thỏa thuận nếu phía Mỹ không thực hiện đầy đủ các cam kết hoặc có các biện pháp gây gián đoạn thương mại và đầu tư. Các nghị sỹ cũng quy định thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2029, trừ khi được hai bên gia hạn.



Thỏa thuận được triển khai trong bối cảnh Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa từ các nước châu Âu áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ./.

EP và Hội đồng EU đạt đồng thuận triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ Thỏa thuận vừa đạt được tăng cường một số nội dung trong đề xuất ban đầu nhằm giảm bất ổn trong thương mại xuyên Đại Tây Dương và bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp, nông nghiệp