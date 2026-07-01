Thị trường lao động Mỹ phục hồi mạnh mẽ nhất trong hơn 2 năm qua

Theo báo cáo Khảo sát về việc làm cần tuyển và biến động lao động (JOLTS) của Cục Thống kê Lao động (thuộc Bộ Lao động Mỹ) công bố hôm 30/6, số lượng việc làm cần tuyển tại Mỹ đã tăng 9.000 vị trí, lên mức 7,594 triệu trong tháng 5, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2024.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo con số này là 7,30 triệu vị trí trong tháng 5. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cảnh báo rằng cần thận trọng khi xem xét báo cáo JOLTS, lưu ý rằng tỷ lệ phản hồi tham gia khảo sát là rất thấp.

Hầu hết các vị trí tuyển dụng mới trong tháng 4 đều thuộc về các doanh nghiệp có quy mô từ 10 đến 249 nhân viên. Số lượng vị trí tuyển dụng tại các cơ sở có dưới 10 nhân viên đã giảm 132.000.

Ngành bán buôn ghi nhận thêm 71.000 vị trí còn trống, trong khi số lượng vị trí tuyển dụng trong ngành giải trí và dịch vụ khách sạn tăng 95.000, chủ yếu tập trung tại các nhà hàng và quán bar. Số lượng tin tuyển dụng cũng tăng lên trong các lĩnh vực xây dựng và sản xuất.

Tuy nhiên, số lượng vị trí tuyển dụng lại giảm 115.000 trong ngành y tế và trợ giúp xã hội - một trong những trụ cột chính thúc đẩy tăng trưởng việc làm.

Ngành tài chính và bảo hiểm giảm 69.000 vị trí, trong khi các vị trí chưa có người đảm nhiệm trong ngành vận tải, kho bãi và tiện ích công cộng giảm 43.000.

Hoạt động tuyển dụng cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể trong các ngành xây dựng và bán buôn. Sự sụt giảm về tổng số lượng tuyển dụng trong tháng 5 có phần trái ngược với mức tăng mạnh của số lượng việc làm phi nông nghiệp – chỉ số đã kéo dài chuỗi tăng trưởng việc làm vững chắc lên ba tháng.

Thị trường việc làm tại Mỹ trong mùa xuân năm nay đang phục hồi sau đà tuyển dụng chậm lại của năm 2025; tháng 5 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng tốt nhất trong vòng ba tháng của thị trường việc làm kể từ hơn hai năm qua.

Các thông tin tiếp theo về thị trường việc làm sẽ được công bố vào ngày 2/7 tới, khi Bộ Lao động công bố báo cáo về tình hình việc làm tháng 6./.

Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng lao động trầm trọng Chính sách nhập cư hạn chế của Mỹ gây thiếu hụt lao động trầm trọng, ảnh hưởng đến nhiều ngành và thị trường việc làm toàn quốc.

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