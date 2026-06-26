Hyundai ra mắt mẫu xe Avante thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ngày 26/6, tại Triển lãm Di động Busan 2026, Hyundai Motor đã chính thức ra mắt toàn cầu mẫu sedan cỡ nhỏ Avante thế hệ thứ 8, đánh dấu lần cải tiến toàn diện đầu tiên của dòng xe này sau 6 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, điểm nổi bật của Avante thế hệ mới là việc tích hợp nền tảng thông tin - giải trí Pleos Connect cùng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh Gleo AI, cho phép người lái điều khiển các chức năng của xe và tìm kiếm thông tin thông qua hội thoại bằng giọng nói.

Hyundai cho biết Avante mới được thiết kế theo phong cách thể thao hơn với thân xe dài thêm 55 mm, chiều dài cơ sở tăng 30 mm và chiều rộng tăng 30 mm so với thế hệ trước, giúp mở rộng đáng kể không gian khoang hành khách và nâng cao sự tiện nghi.

Mẫu xe được trang bị hai tùy chọn động cơ, gồm phiên bản động cơ xăng 2.0L công suất 149 mã lực và phiên bản hybrid 1.6L cho tổng công suất 157 mã lực. So với thế hệ trước, phiên bản động cơ xăng được nâng công suất thêm 26 mã lực.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám đốc điều hành Hyundai Motor Jose Munoz cho biết Avante thế hệ mới đặt ra tiêu chuẩn mới trong phân khúc sedan cỡ nhỏ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, các công nghệ an toàn và trải nghiệm số tích hợp AI.

Theo ông, Hyundai sẽ tiếp tục đẩy mạnh năng lực về phần mềm và điện khí hóa nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các dòng xe trong tương lai.

Hyundai dự kiến công bố chi tiết các phiên bản, thông số kỹ thuật và giá bán của Avante mới trong quý III năm nay, đồng thời bắt đầu nhận đơn đặt hàng.

Tại Triển lãm Di động Busan 2026, Hyundai cũng giới thiệu nhiều mẫu xe điện và xe sử dụng pin nhiên liệu hydro, gồm Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 9, Kona Electric, Staria Limousine Electric và Nexo, cho thấy chiến lược tiếp tục mở rộng danh mục phương tiện thân thiện với môi trường của hãng./.

Hyundai và Kia tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ nhờ dòng xe SUV Kết quả này khẳng định chiến lược tập trung vào xe gầm cao đang giúp Hyundai và Kia duy trì vị thế cạnh tranh vững chắc tại một trong những thị trường ôtô lớn nhất thế giới.