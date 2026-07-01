Gỡ những nút thắt cuối trên các dự án cao tốc qua Đà Nẵng

Những ngày cuối tháng 6, trên các công trình giao thông trọng điểm kết nối hệ thống cao tốc qua Đà Nẵng, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Từ nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đến dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu kết nối đồng bộ trục cao tốc Bắc-Nam qua miền Trung.

Tại công trường nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời.

Dưới chân cầu vượt đang dần thành hình, từng đoàn xe tải, xe container vẫn nối đuôi nhau lưu thông trên Quốc lộ 14B, tạo nên khung cảnh thi công đặc biệt khi công trường và dòng phương tiện hoạt động song song.

Nhìn từ trên cao, các hạng mục cầu vượt, đường dẫn và nền đường tại nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi dần hiện rõ hình hài sau nhiều tháng thi công. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng, dự án có tổng mức đầu tư hơn 537 tỷ đồng, được khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2027. Đến nay, khối lượng thi công đạt hơn 39%, nhiều hạng mục nền đường, cầu vượt và kết cấu chính đang được triển khai đồng bộ.

Ông Nguyễn Đăng Tân, Tư vấn giám sát trưởng Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, cho biết đây là công trình có điều kiện thi công đặc thù do lưu lượng phương tiện rất lớn.

"Đơn vị thi công phải triển khai nhiều mũi cùng lúc, vừa bảo đảm tiến độ vừa duy trì giao thông thông suốt. Chúng tôi tăng cường phân luồng, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo và tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình," ông Tân cho biết.

Khi hoàn thành, nút giao sẽ kết nối đồng bộ Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây thành phố và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc.

Trong khi đó, trên dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên, nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo Ban Quản lý dự án, công trình hiện đạt hơn 95% khối lượng xây lắp. Phần lớn tuyến đã được mở rộng lên quy mô 4 làn xe, các hạng mục như mặt đường, dải phân cách, lan can cầu và biển báo giao thông đang được hoàn thiện.

Công nhân hoàn thiện các hạng mục lan can, dải phân cách và biển báo trên tuyến cao tốc La Sơn Hòa Liên. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ nâng cao năng lực vận tải, tăng mức độ an toàn giao thông và hoàn thiện kết nối trục cao tốc Bắc Nam qua khu vực miền Trung.

Bên cạnh kết quả đạt được, cả hai dự án vẫn còn một số khó khăn cần xử lý để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Đối với dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc liên quan đến đất ở, đất nông nghiệp và kiến nghị điều chỉnh lối ra vào của một số đơn vị.

Đáng chú ý, tại khu vực tiếp giáp giữa nút giao với cao tốc Hòa Liên-Túy Loan vẫn còn khoảng 15m chưa thể triển khai thi công do còn vướng ba thửa đất chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để sớm hoàn thiện công trình.Đối với dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên, theo ghi nhận của phóng viên, tại Km50+700 vẫn còn một vị trí sạt taluy với khối lượng đất đá lớn đang được tập trung xử lý.

Sạt lở khiến một đoạn đường ĐT601 thuộc phường Hải Vân bị ảnh hưởng, người dân phải lưu thông trên tuyến tạm trong thời gian chờ khắc phục. Các phương tiện lưu thông qua khu vực cũng phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để hoàn thành những hạng mục còn lại.

Khi những điểm nghẽn cuối cùng được tháo gỡ, hệ thống cao tốc qua Đà Nẵng sẽ được kết nối đồng bộ hơn, góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung./.

Cận cảnh thi công trên "chảo lửa" công trường nút giao Quốc lộ và Cao tốc Đà Nẵng Bất chấp thời tiết nắng gắt như "chảo lửa", hàng trăm công nhân vẫn bám trụ thi công dự án nút giao Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

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