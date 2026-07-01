PMI tháng 6 đạt 51,8 điểm, ngành sản xuất tăng trưởng tích cực

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt 51,8 trong tháng 6, cho thấy đà tăng trưởng được duy trì dù giảm nhẹ so với tháng 5 (52,8 điểm).

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt 51,8 trong tháng 6, cho thấy đà tăng trưởng được duy trì dù giảm nhẹ so với tháng 5 (52,8 điểm).

Trong đó, có những điểm nhấn nổi bật: Sản lượng tăng đáng kể trong khi số lượng đơn đặt hàng mới duy trì tăng; Áp lực lạm phát giảm mạnh.../.

Đơn hàng mới phục hồi, PMI sản xuất ở Việt Nam lên mức cao nhất trong 3 tháng S&P Global cho biết số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trở lại trong tháng 5 sau khi giảm nhẹ vào tháng 4. Mức tăng được đánh giá là đáng kể và mạnh nhất trong ba tháng gần đây.