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PMI tháng 6 đạt 51,8 điểm, ngành sản xuất tăng trưởng tích cực

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt 51,8 trong tháng 6, cho thấy đà tăng trưởng được duy trì dù giảm nhẹ so với tháng 5 (52,8 điểm).

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Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt 51,8 trong tháng 6, cho thấy đà tăng trưởng được duy trì dù giảm nhẹ so với tháng 5 (52,8 điểm).

Trong đó, có những điểm nhấn nổi bật: Sản lượng tăng đáng kể trong khi số lượng đơn đặt hàng mới duy trì tăng; Áp lực lạm phát giảm mạnh.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chỉ số PMI #Ngành sản xuất #Tăng trưởng #Nhà quản trị mua hàng
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