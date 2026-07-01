14 hành vi bị cấm và một số điểm mới của Luật Báo chí 2025

Luật Báo chí 2025 ghi nhận nhiều sửa đổi nhằm thích ứng với sự phát triển của công nghệ và thực trạng báo chí hiện nay; được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Luật Báo chí 2025 ghi nhận nhiều sửa đổi quan trọng nhằm thích ứng với sự phát triển của công nghệ và thực trạng báo chí hiện nay; được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý vững chắc để xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Điều 8 Luật số 126/2025/QH15, ngày 10/12/2025 của Quốc hội về Luật báo chí) quy định 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động báo chí như: Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Việt Nam; Đăng, phát thông tin có nội dung gây chia rẽ giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội…; Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; Thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các nước, các đối tác; Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và bí mật khác theo quy định của pháp luật…

Luật chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026.