Công bố Quỹ hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot với nguồn lực 280 tỷ đồng

Hệ thống Y tế Vinmec thông tin vừa công bố triển khai Quỹ hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đây là bước đi nhằm giảm gánh nặng chi phí, mở rộng cơ hội tiếp cận những công nghệ điều trị hàng đầu thế giới cho người Việt.

Trong nhiều năm qua, phẫu thuật robot được xem là chuẩn mực của ngoại khoa hiện đại nhờ độ chính xác cao, ít xâm lấn và giúp người bệnh phục hồi nhanh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn khiến công nghệ này vẫn là lựa chọn ngoài tầm với của nhiều bệnh nhân.

Hiện nay, rào cản lớn nhất của phẫu thuật robot không nằm ở chuyên môn, mà ở chi phí. Mỗi hệ thống robot có giá đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong khi trợ cụ và vật tư tiêu hao đặc thù của phẫu thuật robot có thể lên tới hàng chục, thậm chí hơn một trăm triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá việc Vinmec đầu tư đồng bộ hệ thống robot hiện đại và xây dựng mô hình kết nối liên viện là bước tiến quan trọng của ngoại khoa Việt Nam trong kỷ nguyên y học chính xác. Giá trị của công nghệ không nằm ở thiết bị, mà ở lợi ích thực sự mang lại cho người bệnh. Vì vậy, công nghệ cao phải luôn gắn với trách nhiệm xã hội.

Ông ghi nhận việc Vinmec công bố Quỹ hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot ngay tại sự kiện là một cách tiếp cận nhân văn, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến cho người dân.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ: “Chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để những tiến bộ công nghệ thực sự đến được với người bệnh. Bởi dù công nghệ có hiện đại đến đâu, nếu người bệnh không thể tiếp cận thì những giá trị đó vẫn chưa trọn vẹn.”

Xuất phát từ đó, Vinmec công bố Quỹ hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot với tổng nguồn lực 280 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Theo chương trình, Vinmec sẽ không tính chi phí khấu hao hệ thống robot vào giá dịch vụ, đồng thời hỗ trợ 100% chi phí trợ cụ và vật tư tiêu hao đặc thù của phẫu thuật robot cho đến khi sử dụng hết nguồn quỹ. Nhờ đó, người bệnh chỉ phải chi trả mức chi phí tương đương một ca phẫu thuật thông thường nhưng vẫn được hưởng đầy đủ lợi ích của phẫu thuật robot theo đúng chỉ định chuyên môn.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Theo các chuyên gia, hiệu quả của phẫu thuật robot không nên chỉ đánh giá qua chi phí của một ca mổ, mà cần nhìn trên tổng chi phí điều trị. Với ưu điểm đường mổ nhỏ, ít đau, ít biến chứng và thời gian hồi phục nhanh, người bệnh có thể rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí thuốc men, phục hồi chức năng và sớm quay trở lại công việc.

Do đó, nếu tính cả các khoản chi trực tiếp và gián tiếp, tổng chi phí điều trị bằng robot trong nhiều trường hợp có thể tương đương, thậm chí thấp hơn so với phương pháp mổ truyền thống./.

Vinmec đưa vào hoạt động hệ thống Trung tâm phẫu thuật Robot công nghệ cao Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot công nghệ cao được triển khai với mô hình đa kết nối: Kết nối chuyên gia, kết nối bệnh viện và kết nối các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong hệ sinh thái.