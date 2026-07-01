Du lịch Việt mở rộng không gian tăng trưởng: Nhận diện phân khúc thị trường mới

Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần thay đổi diện mạo, cách thức vận hành của du lịch. Trong dòng chảy đó, FIT (Free Independent Traveler) - khách du lịch cá nhân hoặc nhóm nhỏ, tự lên kế hoạch chuyến đi mà không theo tour đoàn cố định đang được nhận định là xu hướng giàu tiềm năng cho ngành du lịch mở rộng không gian tăng trưởng.

Tại một diễn đàn về kinh tế du lịch FIT diễn ra mới đây tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhận định FIT đã trở thành xu hướng nổi bật của du lịch thế giới, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Xu hướng này cũng đang được nhiều quốc gia, điểm đến nghiên cứu và phát triển các giải pháp phù hợp nhằm thu hút và phục vụ hiệu quả.

Đáng chú ý, lãnh đạo ngành đánh giá du lịch thế giới đang có những thay đổi mang tính cấu trúc, các tour du lịch trọn gói đang dần nhường chỗ, thế hệ du khách mới này ưu tiên tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, sự linh hoạt và chiều sâu văn hóa. Và phân khúc khách du lịch tự túc đã và đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, có giá trị cao nhất của du lịch toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định chính sách thị thực ngày càng thông thoáng của Việt Nam đã góp phần thúc đẩy xu hướng FIT. Đặc biệt, kỷ nguyên số mở ra những “cánh cửa” là các nền tảng du lịch trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp việc tìm hiểu thông tin, đặt dịch vụ xuyên biên giới ngày càng dễ dàng; góp phần thay đổi mạnh mẽ từ tư duy cung cấp sản phẩm đại trà sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm linh hoạt, an toàn và đậm dấu ấn riêng.

Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực du lịch là một trong những trọng tâm tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế số.

Nhóm nhỏ khách tự lên kế hoạch chuyến đi mà không theo tour đoàn cố định đang được nhận định là xu hướng. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Xu hướng FIT cũng phù hợp với mục tiêu mà ngành du lịch Việt xác định thời gian qua, chuyển từ số lượng sang chất lượng, tập trung vào nhóm khách có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao thông qua mức chi tiêu lớn cho các trải nghiệm cá nhân hóa, đồng thời góp phần đa dạng hóa thị trường khách, giảm phụ thuộc vào một số thị trường đơn lẻ và tăng sức chống chịu của ngành trước các biến động khó lường bên ngoài.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng: “Mỗi du khách FIT hài lòng sẽ là một ‘đại sứ du lịch’ chân thực, sống động, lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên các nền tảng số đến cộng đồng du lịch toàn cầu.”

Theo Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn, du khách ngày càng đề cao các yếu tố an toàn, thuận tiện và trải nghiệm liền mạch trong suốt hành trình. Các phương thức thanh toán số, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR đang trở thành xu hướng phổ biến, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách quốc tế. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp du lịch cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối trên môi trường số.

Để “đón sóng” xu hướng FIT, nhiều chuyên gia gợi ý để thu hút dòng khách này các doanh nghiệp có thể xây dựng và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, Việt Nam cũng sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển các hoạt động chữa lành, phát triển bản thân, kết nối cộng đồng… đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách quốc tế.

Du khách Hà Nội tìm đến không cổ kính, trầm mặc ở Cung An Định, Thừa Thiên Huế để du lịch chữa lành. (Ảnh: Vương Công Nam)

Thời gian qua, du lịch y tế và du lịch chăm sóc sức khỏe được lãnh đạo ngành đánh giá có nhiều dư địa phát triển cho du lịch Việt Nam nhờ lợi thế về hệ thống y tế, y học cổ truyền và nhu cầu ngày càng tăng của du khách quốc tế. Song, để khai thác hiệu quả, cần tăng cường sự phối hợp giữa ngành du lịch và y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chuẩn hóa quy trình kết nối dịch vụ, thanh toán và đặt chỗ, đồng thời phát triển các sản phẩm kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và trải nghiệm du lịch.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa, số hóa và phát triển bền vững, việc nắm bắt xu hướng FIT, ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả phân khúc thị trường mới sẽ giúp du lịch Việt mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới./.

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