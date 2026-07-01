Nhận diện giá trị cốt lõi của du lịch khi ứng dụng chuyển đổi số và AI

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh vừa dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 13 (TMM13) diễn ra tại Macao, Trung Quốc.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Tác động tích cực của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tới tăng trưởng kinh tế-xã hội của khu vực APEC,” Bộ trưởng nhận định công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng cường đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển xã hội bao trùm, tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế và tạo ra những cơ hội phát triển chưa từng có cho mọi ngành, lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng chỉ rõ việc cần nhận diện giá trị cốt lõi phía sau công nghệ để tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Động lực nâng cao năng lực cạnh tranh

Thực tế cho thấy chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có du lịch. Giữa bối cảnh này, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trở thành “bệ đỡ” cho tăng trưởng du lịch.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, công nghệ số và AI không chỉ hỗ trợ phục hồi nhanh ngành du lịch, mà còn tạo động lực thúc đẩy mô hình tăng trưởng du lịch mới theo hướng thông minh, bền vững và lấy du khách làm trung tâm.

Các địa phương của Việt Nam đang tích cực "chuyển mình" cùng ứng dụng công nghệ số trong du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Bước đầu đã thu được kết quả tích cực. Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 20,4% so với năm 2024), phục vụ 137 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 1 triệu tỷ đồng (khoảng 39 tỷ USD). Trong 5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt (tăng gần 15% cùng kỳ năm trước).

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh mục tiêu cùng xây dựng các định hướng tăng cường đổi mới số, đổi mới công nghệ và ứng dụng AI trong quản lý và phát triển du lịch, góp phần hướng tới một ngành du lịch APEC thông minh, kết nối và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Việt Nam xác định chuyển đổi số và ứng dụng AI trong lĩnh vực du lịch là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm du khách.

Nhấn mạnh công nghệ số và AI là cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa các nền kinh tế, giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ, giữa thành thị và nông thôn, Bộ trưởng cho rằng APEC chỉ thực sự thịnh vượng khi mọi nền kinh tế và mọi thành phần đều được hưởng lợi từ tiến trình chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với tinh thần hợp tác, cởi mở và đổi mới sáng tạo, các nền kinh tế APEC sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hình tương lai số của ngành du lịch toàn cầu, hướng tới một ngành du lịch thông minh hơn, xanh hơn, bao trùm hơn và có khả năng chống chịu cao hơn trước những thách thức trong tương lai.

Nghệ thuật truyền thống qua các mùa Festival Huế ấn tượng hơn nhờ có sự hỗ trợ của mapping 3D. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhận diện giá trị cốt lõi

Về các ưu tiên thúc đẩy đổi mới công nghệ và AI trong lĩnh vực du lịch của khu vực APEC, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh công nghệ số và AI không chỉ góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch theo hướng sáng tạo, cá nhân hóa mà còn là công cụ hiệu quả để lan tỏa giá trị bản sắc văn hóa, hỗ trợ quản lý và bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa cho các thế hệ tương lai.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn tương tác trực tiếp giữa du khách với cộng đồng và điểm đến - yếu tố cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn của du lịch.

Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của Nhóm Công tác Du lịch APEC trong triển khai Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2025-2029 thông qua nhiều dự án cụ thể, hiện thực hóa các định hướng của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch trên bốn trụ cột ưu tiên: phát triển năng lực du lịch; phát triển bền vững gắn với tăng trưởng kinh tế; chuyển đổi số và ứng dụng AI trong ngành du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi đi lại.

Theo đó, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của công nghệ số và AI, Bộ trưởng đề xuất ngành du lịch các nền kinh tế APEC ưu tiên 5 nhóm giải pháp, gồm: Đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số và hệ sinh thái dữ liệu nội dung số du lịch; Xây dựng cơ chế hợp tác về chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn dữ liệu; Phát triển nguồn nhân lực số thông qua đào tạo kỹ năng số, kỹ năng AI và năng lực đổi mới sáng tạo;

Ứng dụng đổi mới số trong phát triển du lịch văn hóa gắn với công nghiệp văn hóa nhằm nâng tầm thương hiệu du lịch, định vị rõ nét hình ảnh, bản sắc điểm đến; Đẩy mạnh hợp tác phát triển, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền kinh tế APEC về du lịch số, du lịch văn hóa gắn với kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên Tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch đêm Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/ TTXVN)

Đặc biệt, nhân dịp này, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời mời trân trọng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và đại diện các tổ chức quốc tế tham dự Đối thoại Cấp cao về Công nghiệp văn hóa dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 6/2027 trong khuôn khổ Năm APEC 2027 Việt Nam. Đối thoại sẽ có phiên thảo luận bàn tròn về phát triển thương hiệu du lịch văn hóa gắn với các ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và đổi mới số.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ để cùng nhau thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng của công nghệ số AI, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp xây dựng lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng AI cho ngành du lịch khu vực theo hướng tham vọng, thực tiễn và có trách nhiệm./.

Với kinh nghiệm từng đăng cai các hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2006 và 2017, Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho Năm APEC 2027. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ tổ chức các sự kiện chuyên sâu về kết nối văn hóa, sáng tạo và du lịch, khẳng định vị thế của Việt Nam trong việc dẫn dắt các xu hướng phát triển du lịch bền vững và bao trùm trong khu vực.