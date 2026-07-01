Quảng Ngãi hướng tới trở thành điểm đến nổi bật trong nước và quốc tế

Phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển các ngành dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là mục tiêu của Nghị quyết số 08-NQ/TU về phát triển du lịch bền vững vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ban hành.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đón khoảng 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 550.000 lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 15%/năm; doanh thu du lịch đạt khoảng 7.400 tỷ đồng; đóng góp của ngành du lịch vào GRDP đạt khoảng 5%; thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3 ngày.

Ngành du lịch dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 21.000 lao động, thu hút đầu tư ít nhất 5 dự án du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao; công nhận mới từ 2 đến 3 khu du lịch cấp tỉnh và từ 15 khu, điểm, làng du lịch cộng đồng.

Một trong những định hướng trọng tâm của Nghị quyết là phát huy hiệu quả tam giác phát triển du lịch thế mạnh của tỉnh gồm Trung tâm du lịch biển đảo Lý Sơn, Khu du lịch quốc gia Măng Đen và khu du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.

Đồng thời, hình thành các tuyến du lịch kết nối giữa cao nguyên và biển đảo, khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và các giá trị đặc trưng của không gian văn hóa Tây Nguyên.

Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ngãi phấn đấu trở thành điểm đến có giá trị nổi bật trong nước và quốc tế; du lịch thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Dự kiến đến năm 2045, tỉnh đón khoảng 30 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt khoảng 28.000 tỷ đồng; đóng góp của ngành du lịch vào GRDP đạt khoảng 10%.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng Khu du lịch biển Mỹ Khê, Khu du lịch sinh thái Măng Đen và đặc khu Lý Sơn từng bước hội nhập vào mạng lưới các điểm đến du lịch có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Việc ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU thể hiện quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất; tạo cơ sở quan trọng để huy động các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Theo số liệu thống kê, sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút 5 triệu lượt khách và đạt doanh thu trên 3.700 tỷ đồng vào năm 2025. Mô hình du lịch “Rừng-Biển-Đảo” với các hạt nhân như Khu Du lịch sinh thái Măng Đen, đảo Lý Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và bờ biển đẹp dần được định hình.

Qua khảo sát, hệ thống cơ sở lưu trú phát triển nhanh chóng với 703 cơ sở và khoảng 9.000 buồng, phòng, cùng nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đầu tư.

Đặc biệt, trong năm 2026 đã có 4 được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia gồm Lễ ăn than (Cha K’Chiah) của người Gié-Triêng; Nghề dệt của người Gié-Triêng; Lễ cầu mưa của người Hrê; Lễ hội cầu ngư ở Sa Huỳnh cũng đã góp phần tạo nên sự đặc sắc cho ngành du lịch, mở ra cơ hội để doanh nghiệp, địa phương phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.

Tuy sở hữu dư địa lớn nhưng du lịch Quảng Ngãi được đánh giá vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Tỷ trọng đóng góp vào GRDP còn thấp, việc làm chưa đạt mục tiêu, thiếu khách sạn 4-5 sao, nhân lực hạn chế, sản phẩm chưa đa dạng, hạ tầng dịch vụ yếu, quảng bá quốc tế còn hạn chế và ứng dụng công nghệ số chưa đồng bộ./.

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