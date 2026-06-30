Gia Lai hoàn thiện logo và slogan khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng

Chiều 30/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Việc đưa logo và slogan vào sử dụng đánh dấu bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch xanh của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, việc xây dựng logo và slogan không đơn thuần là hoàn thiện hệ thống nhận diện mà còn tạo nên "đại sứ hình ảnh" cho Cao nguyên Kon Hà Nừng trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Bộ nhận diện này góp phần truyền tải những giá trị nổi bật của khu dự trữ sinh quyển đến với người dân, du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu Kon Hà Nừng trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch xanh Việt Nam.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, các tác phẩm được lựa chọn vừa là kết quả của sự sáng tạo, vừa là tài sản trí tuệ có giá trị lâu dài đối với tỉnh Gia Lai. Sau lễ công bố, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụng thống nhất logo và slogan trong hoạt động truyền thông, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cũng như trên các ấn phẩm quảng bá. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu Kon Hà Nừng trở thành biểu tượng của phát triển xanh, góp phần đưa danh hiệu UNESCO trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển bền vững của địa phương.

Cuộc thi được phát động nhằm tìm kiếm những tác phẩm có tính sáng tạo, dễ nhận diện, phản ánh giá trị nổi bật về thiên nhiên, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa của Kon Hà Nừng. Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 184 tác phẩm của 37 tác giả trong và ngoài tỉnh. Các tác phẩm được chấm qua nhiều vòng theo các tiêu chí về tính biểu tượng, tính thẩm mỹ, khả năng ứng dụng và giá trị truyền thông. Những phương án vào vòng chung khảo cũng được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất.

Kết quả, giải nhất hạng mục biểu trưng (logo) được trao cho tác giả Nguyễn Quốc Trọng; giải nhất hạng mục khẩu hiệu (slogan) thuộc về tác phẩm "Tinh hoa đại ngàn xanh" của tác giả Đặng Ngọc Đức. Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được lựa chọn vào vòng sơ khảo và chung khảo.

Đại diện các tác giả đoạt giải, ông Nguyễn Quốc Trọng cho biết biểu trưng được xây dựng trên ý tưởng khái quát những giá trị tiêu biểu của Kon Hà Nừng bằng ngôn ngữ đồ họa hiện đại, vừa thể hiện hệ sinh thái rừng nguyên sinh, đa dạng sinh học, vừa tôn lên bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Theo ông Trọng, việc tác phẩm được lựa chọn là niềm vinh dự của cá nhân khi đã góp phần lan tỏa, đưa hình ảnh Kon Hà Nừng đến gần với công chúng, du khách và bạn bè quốc tế.

Được UNESCO công nhận trở thành Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2021, Cao nguyên Kon Hà Nừng sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, nhiều loài động, thực vật quý hiếm cùng không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa. Đây là một trong những khu dự trữ sinh quyển có giá trị nổi bật của Việt Nam, nhiều tiềm năng phát triển bảo tồn thiên nhiên gắn với nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Trong không gian phát triển rộng mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, Kon Hà Nừng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của du lịch Gia Lai. Kết nối các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm rừng, du lịch cộng đồng và văn hóa bản địa thành chuỗi sản phẩm đặc trưng tạo sức hút riêng, nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến, từng bước khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch Việt Nam./.

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