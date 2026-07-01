Đắk Lắk tái định vị hình ảnh điểm đến độc đáo và giàu trải nghiệm với du khách

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn mới với khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng thương hiệu điểm đến mang bản sắc riêng.

Sự hội tụ của đại ngàn Tây Nguyên, dải bờ biển dài gần 190km cùng kho tàng di sản văn hóa đặc sắc đang tạo nền tảng để địa phương tự tin tái định vị hình ảnh là điểm đến độc đáo, đặc sắc và hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng như khu vực.

Hiện tỉnh đang khẩn trương xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 vừa được điều chỉnh. Đây được xem là "bản thiết kế" cho một không gian du lịch hoàn toàn mới, nơi các giá trị của rừng, biển và văn hóa được kết nối thành chuỗi sản phẩm giàu trải nghiệm.

Không gian du lịch hiếm có từ đại ngàn đến biển xanh

Điểm khác biệt lớn nhất của Đắk Lắk sau sáp nhập chính là hệ sinh thái tài nguyên tích hợp mà ít địa phương nào có được. Phía Tây là những cánh rừng nguyên sinh, hồ nước, thác ghềnh hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa Tây Nguyên đậm đà. Hồ Lắk, Buôn Đôn, thác Dray Nur, Vườn quốc gia Yok Đôn, Vườn quốc gia Chư Yang Sin hay Khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam đều là những điểm đến đã tạo dấu ấn với du khách yêu thiên nhiên và trải nghiệm.

Trong khi đó, phía Đông mở ra không gian biển với 189km bờ biển cùng hàng loạt danh thắng nổi tiếng như Gành Đá Đĩa, Hòn Yến, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, Bãi Xép, Bãi Môn-Mũi Điện, Hòn Nưa, núi Đá Bia... Sự kết hợp giữa đại ngàn và biển xanh tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt, mở ra khả năng hình thành những hành trình du lịch liên hoàn mà trước đây chưa từng có.

Cồng chiêng Tây Nguyên hiện không chỉ là nét văn hóa độc đáo mà còn trở thành sản phẩm du lịch thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên, Đắk Lắk còn sở hữu kho tàng văn hóa đặc sắc với 176 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ và hai nhạc cụ cổ độc đáo là đàn đá và kèn đá có niên đại khoảng 2.500 năm.

Với 45 dân tộc cùng sinh sống, bức tranh văn hóa đa sắc màu đã trở thành nguồn tài nguyên vô giá để tỉnh Đắc Lắk phát triển du lịch trải nghiệm.

Bên cạnh đó, thương hiệu "Thủ phủ càphê" với Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh địa phương. Nhiều chuyên gia cho rằng, cùng với càphê, lợi thế về kinh tế biển và sản phẩm cá ngừ đại dương sẽ giúp tỉnh xây dựng thêm các sự kiện và sản phẩm du lịch đặc trưng, gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Định vị thương hiệu bằng sự khác biệt

Đắk Lắk đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch có tính khác biệt và sức cạnh tranh cao. Trong thời gian tới, địa phương sẽ ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và đặc biệt là các sản phẩm liên kết giữa cao nguyên và biển.

Mục tiêu không chỉ là gia tăng lượng khách mà còn nâng cao giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đây cũng là hướng đi nhằm khắc phục những hạn chế lâu nay như sản phẩm còn rời rạc, thiếu chuỗi giá trị, thiếu dịch vụ cao cấp và chưa khai thác hiệu quả lợi thế liên kết không gian.

Theo nhiều chuyên gia, việc tái định vị thương hiệu cần dựa trên những giá trị riêng có của địa phương thay vì phát triển dàn trải. Bên cạnh việc phát huy thương hiệu càphê, tỉnh có thể nghiên cứu xây dựng các lễ hội mới, đưa các di tích, danh nhân và không gian văn hóa đặc sắc vào các tuyến du lịch chính thức, qua đó tạo thêm nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh.

Hướng tới điểm đến xanh, thông minh và bền vững

Theo Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 111.300 tỷ đồng, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của quốc gia và quốc tế.

Ghềnh Đá Đĩa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương xác định chuyển đổi số và phát triển xanh là hai trụ cột quan trọng. Hệ sinh thái sản phẩm sẽ được xây dựng theo hướng hiện đại, chuẩn hóa chất lượng, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Các loại hình được ưu tiên gồm du lịch văn hóa Tây Nguyên, du lịch càphê, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thể thao và khám phá.

Song song đó, tỉnh sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển các khu nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, sân golf quốc tế, hạ tầng du lịch canh nông, kinh tế ban đêm và số hóa di sản.

Nhiều chuyên gia cũng đề xuất địa phương sớm ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh để tạo chuẩn mực phát triển bền vững, đồng thời tập trung nguồn lực cho các dự án động lực thay vì đầu tư dàn trải.

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, tỉnh đang tích cực tháo gỡ các rào cản về đất đai và cơ chế nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển các dự án du lịch quy mô lớn.

Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược rõ ràng và lợi thế tài nguyên ngày càng được phát huy trong một không gian phát triển mới, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa những tiềm năng thành động lực tăng trưởng.

Hành trình tái định vị thương hiệu không chỉ mở ra cơ hội bứt phá cho ngành du lịch mà còn góp phần khẳng định hình ảnh một điểm đến độc đáo, đặc sắc và hấp dẫn, nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn hành trình từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh, từ văn hóa bản địa đậm đà đến những giá trị thiên nhiên nguyên sơ hiếm có./.

Đắk Lắk: Xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ càphê ngon nhất thế giới Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Chương trình hành động Chiến lược xây dựng “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ càphê ngon nhất thế giới” giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.