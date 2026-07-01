Người dân 16 xã, phường ven sông Hồng được khám sức khỏe định kỳ

Ngay trong ngày khám sức khỏe đầu tiên trên quy mô toàn thành phố Hà Nội (1/7), rất nhiều người dân đã có mặt từ sớm tại các điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí để được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trong ngày này, có 16 xã, phường ven sông Hồng tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Tại Xã Mê Linh, Trạm Y tế xã Mê Linh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Mê Linh tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, trong tháng 7, xã sẽ cơ bản hoàn thành việc khám cho các đối tượng thuộc nhóm 1 (người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn và nhóm 5 (lao động tự do, buôn bán)... Đối với học sinh, công tác khám sức khỏe sẽ được triển khai sau khi bước vào năm học mới và tổ chức khám trực tiếp tại trường.

Bà Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1965 (thôn 4 Hạ Lôi, Mê Linh) bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao ý nghĩa nhân văn khi tham gia chương trình.

Bà Quý cho biết: “Khi đến khám tôi được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, được bác sỹ thăm khám cẩn thận như khám tổng quát, khám răng hàm mặt, lấy máu xét nghiệm, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang và khám chuyên khoa. Bản thân tôi rất phấn khởi.”

Ngay từ sáng Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương - trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Sở Y tế đã có mặt tại Trạm Y tế Mê Linh để kiểm tra công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Ông Cương cho hay đây không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành y tế mà còn là định hướng chính sách mang tính dài hạn, đặt trọng tâm vào phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Qua đó, từng bước hình thành nền y tế chủ động, lấy người dân làm trung tâm thay vì chủ yếu tập trung điều trị khi bệnh đã phát sinh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần đặc biệt quan tâm công tác cập nhật dữ liệu, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thực hiện nghiêm chế độ thống kê báo cáo, nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý sức khỏe toàn dân.

Tại điểm khám sức khỏe ở Nhà văn hóa thôn Cổ Điển (xã Vĩnh Thanh), ông Nguyễn Hữu Hảo, sinh năm 1957 cho biết mỗi năm ông đều lên bệnh viện tuyến trung ương để khám sức khỏe nên đi lại xa, vất vả. Nay được đến khám bệnh ngay gần nhà, các kết quả khám ngày hôm nay đều đúng như kết quả khám ở bệnh viện tuyến trung ương, vì vậy rất yên tâm. Ông Hảo mong rằng mỗi năm đều được khám sức khỏe định kỳ để tuổi già sống vui hơn, khỏe hơn, có ích hơn.

Sau đợt khám, toàn bộ kết quả sẽ được ngành y tế cập nhật vào phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân để theo dõi lâu dài. Đối với những trường hợp phát hiện bệnh sớm, ngành y tế sẽ tư vấn phương án điều trị và hướng dẫn chuyển tuyến khi cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Kiểm tra thực tế tại xã Vĩnh Thanh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ kết hợp xây dựng, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân. Ngành y tế Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh để tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe chất lượng, thuận tiện và công bằng, hướng tới xây dựng một Hà Nội khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

Ghi nhận tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố cho thấy công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, bài bản. Người dân có mặt tại các điểm khám theo giấy mời, mang theo căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID để thực hiện đăng ký khám và cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử./.

Từ 1-2/7, Hà Nội đồng loạt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 49 xã, phường Theo kế hoạch của thành phố, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm.