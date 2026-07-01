Khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí: Cụ thể hóa Luật Thủ đô

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố.

Chương trình được thực hiện đến ngày 15/12/2026 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân,” đồng thời triển khai Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân.

Chính sách đầy ý nghĩa này đã cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng cường hỗ trợ người dân trước các rủi ro trong cuộc sống, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển theo hướng hiện đại, nhân văn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chính sách nhân văn, giảm gánh nặng kinh tế

Ghi nhận tại Trạm Y tế xã Mê Linh, Nhà văn hóa thôn Cổ Điển (xã Vĩnh Thanh), Điểm Y tế Vân Hà (xã Thư Lâm), Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và nhiều cơ sở khác cho thấy các điểm khám đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình tiếp đón từ ngày 30/6, đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch, sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Theo bà Hạ Thị Hương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Mê Linh, từ 7 giờ ngày 1/7, việc đón tiếp và khám cho người dân đã bắt đầu, đáp ứng nhu cầu khám trung bình khoảng 400 người/ngày.

Trước đó, toàn bộ giấy mời đã được gửi tới người dân, ghi rõ nội dung khám. Người dân không chỉ được khám tổng quát mà còn được làm các xét nghiệm và chụp X-quang với sự hỗ trợ của các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.

Ngay từ 1/7, ưu tiên khám trước cho nhóm 1 gồm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, vùng khó khăn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Còn tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt ở Nhà văn hóa thôn Cổ Điển để được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí.

Theo bác sỹ chuyên khoa I Ngô Quốc Lộc, Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh, triển khai công tác khám tại xã có sự phối hợp của hơn 30 y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tính đến 9 giờ sáng 1/7, có khoảng hơn 100 người dân đã đến khám sức khỏe.

“Theo kế hoạch, Trạm Y tế sẽ bắt đầu khám cho nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn, nhóm trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ. Mọi công tác đón tiếp, chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực đã được trạm chuẩn bị chu đáo, đầy đủ,” bác sỹ Ngô Quốc Lộc chia sẻ.

Sau khi hoàn thành phần khám, bà Trần Bích Nga (77 tuổi, người dân xã Vĩnh Thanh) phấn khởi cho biết, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố thực sự có ý nghĩa với người dân trong việc chăm lo sức khỏe, đặc biệt là với người cao tuổi và trẻ em. Việc này cũng giúp chúng tôi phòng ngừa, phát hiện các loại bệnh để sớm can thiệp, điều trị, đỡ gánh nặng về kinh tế nếu bệnh được phát hiện khi đã nặng.

Quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục

Theo Kế hoạch của thành phố Hà Nội, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và được xác nhận qua ứng dụng VNeID.

Tổng số người thuộc diện được khám ước khoảng 9,2 triệu người. Để việc triển khai đạt hiệu quả, thành phố chia người dân thành 5 nhóm đối tượng. Ngay trong đợt đầu, từ ngày 1/7, Hà Nội tổ chức tại 49 điểm khám, ưu tiên khám cho nhóm 1 gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn, với quy mô gần 1,7 triệu người.

Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai khám cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ... (nhóm 5), với tổng số hơn 2 triệu người.

Đặc biệt, Hà Nội ưu tiên tổ chức khám sức khỏe sớm cho người dân tại 16 xã, phường ven sông Hồng, gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt toàn thành phố, đánh dấu bước khởi đầu chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Để bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, Sở Y tế Hà Nội đã huy động nhiều bệnh viện và phòng khám đa khoa trên địa bàn trực tiếp cử bác sỹ, điều dưỡng và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, gồm: Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh cùng nhiều cơ sở y tế khác.

Song song với việc tăng cường nhân lực, Sở Y tế cũng yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe để gửi giấy mời, tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng hoặc trùng lặp danh sách. Toàn bộ hệ thống y tế cơ sở cũng được tập huấn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh tật và hướng dẫn cập nhật kết quả khám lên hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, việc triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên toàn thành phố đánh dấu bước khởi đầu của chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Với sự chuẩn bị đồng bộ của ngành y tế và chính quyền cơ sở, chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Thông qua chương trình, mỗi người dân Thủ đô sẽ từng bước được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời trên nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội bền vững./.

Từ 1-2/7, Hà Nội đồng loạt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 49 xã, phường Theo kế hoạch của thành phố, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm.