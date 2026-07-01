Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela, ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã xác định 11 vị trí nghi có nạn nhân và tiến hành tìm kiếm, cứu hộ.



Sau nhiều nỗ lực, đoàn đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đoàn cũng thiết lập thêm một trạm thu dung cấp cứu, điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cùng trang thiết bị chuyên dụng đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela.

Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn còn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

Trong hai ngày 29/6 và 30/6, đoàn Việt Nam đã bàn giao cho Venezuela các mặt hàng viện trợ gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.

Tính đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn./.

Đoàn Việt Nam chuyển giao hơn 45 tấn hàng cứu trợ cho Venezuela Ngày 30/6/2026 (giờ địa phương), tại sân bay quốc tế ở thủ đô Caracas, đoàn Việt Nam đã chuyển giao hơn 45 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Venezuela để góp phần khắc phục hậu quả động đất.