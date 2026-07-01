Điện Biên: Bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN

Ngày 1/7, Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao đợt đầu 388 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.

Đây là đợt bàn giao đầu tiên của tỉnh trong khuôn khổ chiến dịch, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Tất cả 388 mẫu hài cốt được lấy tại các nghĩa trang liệt sỹ Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.

Mỗi phần mộ đều được lấy mẫu, lập hồ sơ, mã hóa thông tin và bảo quản theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ.

Việc bàn giao là bước quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sỹ chưa biết tên.

Để thực hiện nhiệm vụ, tỉnh Điện Biên đã thành lập 6 đội công tác, rà soát, khảo sát và lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại 7 nghĩa trang trên địa bàn.

Dù thời tiết mưa nắng thất thường, nhiều phần mộ được an táng từ lâu với kết cấu phức tạp, các lực lượng vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai công tác lấy mẫu đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính khoa học và sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định đây là "mệnh lệnh từ trái tim", với quyết tâm không quản ngày đêm, mưa gió, nỗ lực sớm trả lại tên cho các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Tuần Giáo và xã Tủa Chùa, đồng thời đang triển khai tại Nghĩa trang liệt sỹ Him Lam và Tông Khao.

Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn trước tháng 4/2027.

Kết quả giám định ADN sẽ được đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ để xác định danh tính, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sỹ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sỹ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.

Lâm Đồng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trên địa bàn Lâm Động có 11 nghĩa trang có phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.